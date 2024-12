Shai Gilgeous-Alexander colle 45 points à Indiana, le Thunder puissance 9

Après avoir mal commencé la rencontre face aux Pacers, le Thunder n’a finalement pas fait mentir son statut de meilleure équipe de l’Ouest. Dans l’Indiana, Shai Gilgeous-Alexander a ajouté une ligne à son dossier dans la course au trophée de MVP. 45 points et une victoire, la 9e de suite pour Oklahoma City.

Quel exploit aurait été ce succès contre OKC pour les Pacers. Oui, parce qu’avec un Tyrese Haliburton complètement à côté de la plaque (4 points, 2 rebonds, 8 passes à 2/6 au tir), tenir le Thunder au score pendant près de trois quart-temps entiers est plutôt une performance sur laquelle il faut construire. Dommage, car après avoir pris un très bon départ, les hommes de Rick Carlisle ont notamment subi la loi d’un homme : Shai Gilgeous-Alexander.

SGA, THUNDER WIN 9 IN A ROW ⛈️📈

45 PTS

15/22 FGM

8 AST

7 REB

4 3PM

📊 His 16th 30+ point game of the season (2nd in the NBA) pic.twitter.com/VyKjLYdp0I

— NBA (@NBA) December 27, 2024

45 points, 7 rebonds, 8 passes, 1 interception à 15/22 au tir. Performance de MVP en puissance pour un joueur qui est bien en compétition pour le trophée de meilleur joueur de la saison. Avec notamment, comme action majeure de sa soirée, un gros tir à 3-points qui a quasiment assuré la victoire du Thunder. Shai Gilgeous-Alexander égale ici son record de points en carrière. C’est dire le niveau de kiffance du bonhomme.

Il faut pourtant rendre à Indiana son crédit : Andrew Nembhard et Pascal Siakam ont assuré, tout comme Bennedict Mathurin. Hélas, impossible de prendre la victoire avec un Haliburton à côté de ses pompes, surtout dans un rendez-vous à forte compétitivité comme celui de cette nuit. La statistique collective majeure ? Le 11-3 du côté des pertes de balles. Bien trop pour les Pacers.

Tyrese Haliburton in the loss:

4 points

2/6 FG

0/2 3P

Played 35 minutes 😬 pic.twitter.com/xqRNqtdmDA

— Legion Hoops (@LegionHoops) December 27, 2024

Le Thunder enchaîne un 9e succès de suite, l’Ouest sur ses genoux puisque les Rockets, malgré leur victoire à la Nouvelle Orléans cette nuit, restent à 3,5 victoires d’écart.