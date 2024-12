Tyler Herro assassine le Magic avec un énorme game winner !

Le tir de la nuit est pour Tyler Herro ! Le patron en puissance du Heat a crucifié le Magic d’un tir très compliqué à 0,5 seconde de la fin. Un amour de shoot pour mettre le couvercle sur une rencontre aux allures de revanche après la défaite de Miami contre Orlando la semaine dernière.

On se lève la nuit pour ces moments. Un peu hors du temps, comme figés. Celui du choc, puis, difficilement descriptible, du “Putain, il l’a fait. Il est CHAUD !“. Tyler Herro nous a offert cet instant spécial, en prenant un tir très compliqué mais tout autant déterminant face au Magic, dans le derby de Floride. La salle d’Orlando envoie toutes les prières pour que la trajectoire soit pourrie, que le geste soit parasité par la défense. Rien n’y fait, Tyler Herro porte bien son nom.

TYLER HERRO CALLS GAME VS. MAGIC 🔥🔥 pic.twitter.com/erYDwVmsZp

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 27, 2024

South Beach se rattrape sur le fil après avoir laissé filé la victoire la semaine passée sans y mettre la moindre manière. Échec loin d’être effacé, mais disons qu’un tel ending pour la revanche est un genre de super pommade qui fait effet immédiatement. Pourtant, Miami ne s’est pas offert le début de match rêvé : 14-0 Magic pour débuter la rencontre, un mélange de pertes de balles et de tirs ratés qui donnent déjà une avance significative à l’adversaire.

Sauf que voilà, au jeu des ballons chapardés, les hommes d’Orlando se ratent au pire moment : dans le quatrième quart-temps. Oui, les leaders sont absents et n’apportent par conséquent pas la sérénité que l’on attend d’eux quand la température du match monte en flèche. N’empêche que 9 pertes de balle dans le 4e quart, c’est trop. Et couplé à un 5/30 derrière l’arc, ça devient carrément impossible. On note néanmoins les 29 points de Jalen Suggs, qui a donné sans recevoir. Le principe des fêtes de Noël, finalement.