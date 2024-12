Les Hawks s’offrent les Bulls en mettant… 50 points dans le 4e quart-temps !

Wow ! Les Hawks ont réalisé cette nuit l’un des meilleurs 4e quart-temps de l’histoire de la NBA. 50 points pour terminer des Bulls hagards, une performance très rare. L’exploit est retentissant, et Chicago n’a pas fait grand chose pour éviter de finir du mauvais côté de l’histoire.

50 points dans un quart-temps, c’est un nombre que l’on croit réservé au All-Star Game, lorsque les mecs ne défendent pas trop et sont surtout là pour faire et se faire plaisir. Cette nuit, c’est la pilule ramassée par Chicago dans une State Farm Arena d’Atlanta complètement folle de ses joueurs. L’enchaînement 3-points de Trae Young et interception de Jalen Johnson (30 points ce soir) est dingue en termes d’ambiance.

50 points, 1 seule perte de balle, des Bulls qui n’y piffrent rien et 0 temps mort pris par Billy Donovan entre +17 et -5 au score, monsieur a décidé de laisser ses joueurs dans la merde, faudra s’adresser à lui pour le SAV côté fans. Un effroyable 32-7 run signé des Hawks, qui effacent la performance à 37 points de Zach LaVine, sa meilleure de la saison. Ça fait mal pour lui.

Alors, ce que ça donne côté historique ? Premier 4e quart-temps à 50 points minimum depuis les Nets en 2020, plus gros quatrième quart de l’histoire de la franchise et à seulement 4 points d’être le plus gros QT de l’histoire de l’équipe (54, face à San Diego en 1970).

