Les Grizzlies passent 155 points aux Raptors, record de franchise !

Lorsqu’un match de saison régulière est, d’instinct, comparé au All-Star Game, ça ne sent que rarement bon pour les amoureux de la défense. Cette nuit, celle des Toronto Raptors a laissé une opération porte-ouvertes, une espèce de déstockage d’après Noël en permettant aux Memphis Grizzlies d’inscrire 155 points.

Les Memphis Grizzlies détiennent le record de la plus grosse raclée dans l’histoire de la NBA avec 73 points d’écart passés au Thunder en décembre 2021. Et même à cette occasion, ils n’avaient pas inscrits autant de paniers que cette nuit face aux Raptors. Les Oursons ont battu, en ce lendemain de Noël, le record de franchise en passant 155 pions à la franchise canadienne.

GRIZZLIES SCORE 1⃣5⃣5⃣

The most points in @memgrizz history ✅

The most points by any team this season ✅ pic.twitter.com/pt8u4Y56Zg

— NBA (@NBA) December 27, 2024

Chaque membre du cinq majeur a inscrit plus de 15 points et pourtant, sauf Jaren Jackson Jr, aucun n’a dépassé les 30 minutes sur le parquet. Une efficacité en forme de mauvais signe pour Toronto. Sur le banc de touche de Taylor Jenkins, trois joueurs ont passé la barre des 10 unités et un s’est arrêté à 9. Une fête collective qui a amené à une victoire 155 à 126.

Dès le premier quart-temps, les 43 puntos inscrits par la bande du Tennessee ont donné le ton de la soirée, mais ce n’est que dans le troisième remporté … 43 à 30 que les locaux se sont échappés et ont assuré la victoire.

Les Grizzlies sont toujours solidement installés dans le Top 3 de l’Ouest tandis que les Raptors et leur défense calamiteuse pointent à l’avant dernière place de l’Est. Et visiblement, les joueurs de Darko Rajakovic n’ont pas profité de Noël pour se remobiliser. Au vu des appuis et des efforts fournis cette nuit, ils ont surtout bien profité de la dinde et de la bûche.