La saison galère des Sacramento Kings se poursuit et cette nuit, une erreur défensive de De’Aaron Fox a permis aux Detroit Pistons de les dominer. Alors que les hommes du Michigan étaient menés de trois points à quelques secondes du terme, Jaden Ivey a profité de l’approximation du meneur adverse pour chercher la faute sur un tir de loin … sauf que ça ne l’a pas empêché de le rentrer : action à 4 points et fin du match !

Qui aurait cru qu’après 30 matchs cette saison, les bilans des Sacramento Kings et des Detroit Pistons seraient similaires ? Et cette nuit, ceux qui sont ressortis vainqueurs du duel entre les deux équipes, ce sont bien les hommes de JB Bickerstaff. Pourtant, les rois de Californie avaient toutes les raisons d’y croire en menant de 19 points au cours de la rencontre et en étant toujours devant à quelques secondes du terme avant que Jaden Ivey ne leur colle un dagger en plein coeur bien aidé par une grosse erreur défensive de De’Aaron Fox.

Être loin de son attaquant lorsqu’on mène de trois points, ce n’est déjà pas une bonne idée, mais se jeter sur lui lorsqu’il s’apprête à shooter … encore moins. Sauf que l’arrière des Pistons, plutôt maladroit à longue distance jusque-là ne s’est pas fait prier. En plus de gratter la faute, il est parvenu à rentrer le tir de loin pour égaliser. Ensuite, il n’a pas tremblé sur la ligne des lancers pour conclure le match. Victoire 114 à 113 des visiteurs. On vous laisse apprécier le tir de la nuit en vidéo !

JADEN IVEY 4-POINT PLAY FOR THE WIN ‼️

Pistons win 114-113 🚨 pic.twitter.com/9wuXDyj85V

— NBA (@NBA) December 27, 2024