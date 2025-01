Tyler Kolek a joué deux matchs … la même journée !

La Grande Ligue réserve souvent son lot de surprises aux nouveaux venus et le 1er janvier 2025, Tyler Kolek s’en souviendra. Le rookie des New York Knicks a disputé deux matchs la même journée, un avec la G-League, un avec l’équipe NBA.

Les jeunes joueurs d’une équipe et ceux en two-way contract vivent souvent un rythme assez dément. Les allers-retours entre la franchise de G-League et celle de NBA sont très réguliers, et il leur faut toujours être prêt à performer … même lorsque deux rencontres se disputent la même journée. C’est ce qui est arrivé à Tyler Kolek en ce premier mercredi de l’année.

Le meneur de jeu a disputé un match fou avec les Westchester Knicks contre les Indiana Mad Ants. Une victoire en prolongation au cours de laquelle il a joué 40 minutes pour 36 points et 11 passes décisives. C’est même lui qui a scellé le sort de la rencontre sur la ligne des lancers francs.

Tyler Kolek in Westchester today:

36 points

5-9 three

11 assists

5 rebounds

2 steals

1 block

Game winning FT in OT pic.twitter.com/Gt9R59VL4K

— New York Basketball (@NBA_NewYork) January 1, 2025

Quelques heures plus tard, Tyler Kolek a été appelé par Tom Thibodeau du fait des blessures de Jalen Brunson et Deuce McBride. Le rookie a été utilisé 12 minutes par son entraîneur contre le Utah Jazz et a donné quatre galettes à ses coéquipiers. Une contribution à une nouvelle victoire … une bonne journée de boulot.

“I had a few hours in between”

Tyler Kolek’s New Years Day doubleheader:

Game 1 Westchester:

😅 40 minutes

😅 36 points

😅 11 assists

😅 The win

Game 2 Madison Square Garden:

😅 12 minutes

😅 4 assists

😅 +11

😅 The win pic.twitter.com/fTBnqDGJkO

— New York Basketball (@NBA_NewYork) January 2, 2025

Interrogé dans les vestiaires après la rencontre, le meneur de jeu a donné son ressenti sur cette folle journée :

“Ça va, j’ai eu quelques heures entre les matchs. J’ai essayé de récupérer et d’être prêt à repartir. C’est plus mental qu’autre choses, deux gars étaient blessés alors il fallait prendre le relai et être prêt qu’importe les circonstances.”

Petite information bison futé, le Westchester County Center et le Madison Square Garden se trouvent à 40 minutes en voiture l’un de l’autre lorsqu’il n’y a personne sur la route, ce qui n’est pas le cas en milieu de journée à New York. En somme, Tyler Kolek n’a probablement eu aucun mal à s’endormir après quelques heures aussi intenses.