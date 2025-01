Après toute la saga Bronny James de ces derniers mois, celle autour de Bryce, le deuxième fils de LeBron, peut commencer. Celui qui évolue le plus souvent au poste d’arrière s’est engagé avec l’université d’Arizona en NCAA !

Bryce James sera un Wildcat la saison prochaine ! Il ne sera pas le coéquipier de Troy Bolton dans High School Musical, mais plutôt un joueur de l’université d’Arizona en NCAA. Le fils de LeBron James n’a pas choisi le même parcours que son grand-frère Bronny qui s’était lui engagé avec USC. Il faut dire que cette saison dans le sud de la Californie ne représente pas l’année la plus heureuse de la vie de l’ainé de la fratrie.

Toujours est-il que c’est sur ses propres réseaux sociaux que Bryce a annoncé son choix. Il sera un peu plus loin de sa famille, mais l’Arizona et la Californie restent des États voisins, il y a fort à parier que LeBron sera régulièrement au premier rang des matchs de son enfant.

🚨 BREAKING: Bryce James has committed to Arizona, he announced on Instagram. pic.twitter.com/z7SqkP5W0B

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 1, 2025

Aux dernières nouvelles, le jeune arrière mesure environ 1m98 soit 10 centimètres de plus que son grand frère. Si son potentiel a souvent été présenté comme “plus haut” que celui de Bronny, il n’a pas non plus prouvé des immenses choses au niveau lycéen. Il sera très intéressant de le suivre à l’échelon universitaire.

LeBron James jouera-t-il avec deux de ses enfants en NBA ? La réponse, peut-être, dans moins de deux ans !