Le marché des transferts commence tôt en Euroleague ! Théo Maledon, magnifique surprise de l’ASVEL cette saison aurait signé un contrat pour rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Un nouveau français devrait prendre la direction de la Maison Blanche.

Le retour en Europe fait le plus grand bien à Théo Maledon. Le joueur de l’Équipe de France réalise une saison exceptionnelle avec l’ASVEL et est, tout simplement, un des meilleurs meneurs de jeu du continent. Il a même été élu joueur du mois de décembre en Euroleague !

Des performances exceptionnelles qui auraient attiré l’un des, si ce n’est le, plus grand club européen. Selon webEncestando, média de basket espagnol, c’est déjà fait, le Français a signé son contrat au Real Madrid pour la saison prochaine !

Théo Maledon and Real Madrid agreed for season 2025-26, I was learnt.

🏀Le premier recrutement du Real Madrid pour la saison prochaine est Théo Maledon

💣El Real Madrid tiene atado al escolta francés Maledon para el próximo verano, nos informan

Théo Maledon se serait engagé “sur la durée” avec une clause de sortie pour la NBA élevée. Le club espagnol a sans doute de mauvais récents souvenirs de Guerschon Yabusele qui avait pu lui même payer la sienne pour rejoindre les Philadelphia Sixers.

Fabien Causeur, Vincent Poirier et les autres Français ne sont plus là, mais avec son jeu actuel, le meneur n’aura aucun mal à s’intégrer et ce même dans un des plus gros vestiaires d’Europe.

