Alexandre Sarr ne fait que progresser cette saison et la NBA l’a remarqué puisqu’elle l’a placé à la deuxième place de son Rookie Ladder, juste derrière le pivot des New Orleans Pelicans, Yves Missi. Le Français est plus que jamais dans la course pour le trophée de Rookie de l’Année.

Sur le mois de décembre, Alexandre Sarr a tourné à 13,8 points, 6,3 rebonds, 1,7 contre et 45% à 3-points de moyenne. De loin les meilleures statistiques de sa cuvée de Draft sur la période, ce qui lui a permis de faire une remontée fracassante dans la course au Rookie de l’Année. Son mois de janvier a commencé dans la même dynamique avec un double-double contre les Chicago Bulls.

La NBA a récompensé cette progression en plaçant le Français à la deuxième place de son Rookie Ladder (comprenez le classement de performance) juste derrière Yves Missi. Un troisième pivot complète le podium : Zach Edey.

Yves Missi overtakes the No. 1 spot on the @Kia Rookie Ladder 💪

Full Ladder: https://t.co/9cdGC8aUB9 pic.twitter.com/WFbFG4V8EY

— NBA TV (@NBATV) January 1, 2025

Stephon Castle et Jaylen Wells chutent un petit peu dans cette mise à jour du classement tandis que Zaccharie Risacher conserve sa sixième position et que Tristan Da Silva monte en flèche (7e) grâce notamment aux nombreux blessés à Orlando.

Le trophée de Rookie de l’Année est remis par les journalistes, ce Ladder n’est donc qu’indicatif, mais il représente tout de même une belle source de motivation pour le pivot français. S’il maintient ce niveau de jeu jusqu’à la fin de la saison, la statuette lui tendra les bras !

Source texte : NBA