Flashback : les 71 points de Donovan Mitchell !

Parmi les plus gros coups de chaud de l’histoire de la NBA, on retrouve les 71 points d’un certain Donovan Mitchell. Une performance XXL sur laquelle on revient en détails.

Quand les Cavaliers transfèrent pour récupérer Donovan Mitchell à l’orée de la saison 2022-23, l’objectif est clair : refaire de Cleveland des prétendants au titre pour la première fois depuis le départ de Sa Majesté, LeBron James.

Si début 2025, les Cavs rentrent doucement, mais sûrement dans la cour des grands, Dono n’a pas attendu deux ans et demi pour avoir ses premiers coups de chaud sous les couleurs de la franchise de l’Ohio.

Direction le 2 janvier 2023, Cleveland reçoit Chicago pour ce qui n’est censé être qu’un vulgaire match de saison régulière. Au premier abord, cette rencontre n’a rien de spécial puisque le numéro 45 n’inscrit que cinq petits points durant le premier quart-temps et Chicago mène de 21 unités à la mi-temps.

On pense alors se diriger vers un petit blowout des familles, mais c’est sans compter sur le réveil de l’ancien du Jazz.

Dono matraque les Bulls en seconde période à coups de 3-points, mi-distance ou encore de pénétrations (beaucoup de pénétrations), tout l’arsenal de l’All-Star y passe et Chicago ne trouve aucun moyen de l’arrêter. Spida plante 42 points en seconde période et se permet même de sauver les miches de ses copains.

À 4 secondes du terme, les Taureaux ont toujours trois points d’avance, mais c’est le héros du soir Donovan Mitchell qui se retrouve sur la ligne.

Il met le premier avant de rater (volontairement) le second. Sauf que le rebond, il est pour qui ? Pour l’inévitable Donovan Mitchell qui remet le ballon dans le cercle, tout seul comme un grand.

Score final : 130 partout.

On part donc en prolongation. Si on pensait assister jusque-là à un festival offensif de Spida, place maintenant au récital.

Sur les 15 points de Cleveland, le Mitch’ en inscrit 13 tandis que les Bulls seulement… 4.

Donovan Mitchell porte ainsi son total à 71 points et on se décide à ouvrir les livres d’Histoire pour savoir où situer cette incroyable performance. Pour commencer, c’est la plus hausse marque offensive depuis les 81 points d’un certain Kobe Bryant. C’est le 7ème joueur à inscrire 70 points ou plus, il sera rejoint quelques mois plus tard par Damian Lillard qui a mis 71 points dans l’indifférence la plus totale (ou presque).

Après cette victoire 145 – 134, Donovan Mitchell a, bien sûr, dû s’exprimer sur son incroyable performance et voici ses mots :

“Je suis sous le choc, j’ai des crampes, je ne pouvais quasiment pas marcher sur les 90 dernières secondes.” Donovan Mitchell

Crampe ou pas crampe, ça n’a pas empêché Donovan Mitchell de rouler sur les Bulls et de finir avec cette ligne de stats XXL : 71 points (22/24 au tir, 20/25 aux lancers), 11 passes et 8 rebonds.

Pour finir, on vous file un dernier petit record pour la route. Avec ses 71 unités, Spida Mitchell établit le record de franchise de points inscrits sur une seule rencontre.

À peine quelques mois après son arrivée, Donovan Mitchell écrivait déjà son histoire avec les Cavaliers.

Deux ans et demi plus tard, le Mitch et sa bande court toujours après le sacre NBA. Avec un titre, il prendrait une place encore largement plus importante dans le livre doré des Cleveland Cavaliers.

Source image : ESPN, Basketball Reference