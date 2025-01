Devin Booker : “Le niveau de frustration est élevé”

Les Phoenix Suns ont perdu 15 de leurs 21 derniers matchs et sont actuellement onzièmes de la Conférence Ouest. Un effondrement assez inattendu après un bon début de saison qui a le don de frustrer Devin Booker, l’arrière star de l’équipe.

Après une nouvelle défaite face à des Memphis Grizzlies privés de Ja Morant, il était temps de tirer la sonnette d’alarme à Phoenix. Voilà maintenant plus d’un mois que les Suns sont moyens, pour ne pas dire plus, et ne trouvent pas de solutions à de nombreux problèmes persistants, notamment en défense (21e rating de NBA).

Devin Booker, qui revenait à cette occasion d’une blessure qui lui avait fait manquer les cinq matchs précédents, a embrassé son rôle de leader et s’est exprimé en conférence de presse :

“Le niveau de frustration est élevé. Nous sommes tous des compétiteurs et nous savons que ces matches vont nous coûter cher à la fin de la saison. Nous voulons nous améliorer, sortir de la position de play-in et gagner tous les matchs possibles.”

Devin Booker on the Suns’ frustration level: “Frustration level’s high. We’re all competitors in here, and we realize these games are gonna cost us in the end of the season….We wanna gain some ground, get up out of the play-in position and just win every possible game.” pic.twitter.com/pkbUHu4WLV

— Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) January 1, 2025

Kevin Durant s’est également penché sur la situation, mais a préféré faire une remise en cause individuelle plutôt que collective :

“J’ai l’impression que je peux faire tellement de choses sur le terrain, je dois juste être meilleur. Et j’ai l’impression que tous les joueurs du vestiaire ont la même mentalité. Nous nous regarderons tous dans le miroir et nous serons une meilleure équipe !”

Kevin Durant on where the Suns need to improve: “I feel like I can do so much out there, I just feel like I gotta be better. And I feel like every player in the locker room got that same mentality. So we all look in the mirror, we’ll be a better team” pic.twitter.com/Cg6zfhNOj5

— Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) January 1, 2025

Pourtant, KD tourne toujours à près de 28 points et 7 rebonds par match à plus de 40% de loin, mais les grands joueurs ont une exigence envers eux-mêmes qui les ont amené au plus haut niveau. Toujours est-il que quelque chose doit changer dans cette équipe car une telle dynamique, si elle venait à durer trop longtemps, coûterait extrêmement chère dans cette terrible Conférence Ouest.

Lors des 12 prochains matchs, le calendrier des hommes de Mike Budenholzer est extrêmement favorable avec des affrontements contre les Pacers, Sixers, Hornets, Hawks (x2), Jazz, Hornets (x2), Wizards (x2), Pistons, Cavaliers et Nets. Un doux parfum d’Est qui pourrait permettre aux joueurs de l’Arizona de remonter la pente !

Source texte : Gerald Bourguet