Les New Orleans Pelicans vivent une saison catastrophique du fait, notamment, d’une accumulation de blessures. Les ambitions de la franchise ont été revues à la baisse et dans ce marasme, la situation de Brandon Ingram s’est éclaircie. Selon ESPN, son trade est la priorité absolue du management !

5 victoires et 29 défaites plus tard, il est forcément plus facile de dessiner la suite et fin de la saison des New Orleans Pelicans. Des vacances dès avril avec vue très intéressée sur la loterie de la prochaine Draft. Un plan à court terme dont ne semble pas faire partie Brandon Ingram.

L’ailier une fois All-Star est en fin de contrat cet été et le management ne semble pas croire à son extension après ne pas avoir réussi à lui fournir l’été dernier. Selon Tim MacMahon et Bobby Marks d’ESPN, la priorité absolue du Front-Office des Pels est de le transférer avant même la Trade Deadline du 6 février.

Evan Sidery, journaliste pour Forbes confirme et ajoute qu’ils seraient en recherche d’un jeune talent, d’un pick de Draft et de contrat finissants pour passer en dessous de la barre de la Luxury Tax !

In exploratory trade talks on Brandon Ingram, the Pelicans are reportedly seeking a prospect, draft pick and expiring contracts to dip under the luxury tax.

With Ingram hoping for a team willing to offer a long-term extension, he could ultimately become a rental for contenders. pic.twitter.com/l4p6f11KPt

— Evan Sidery (@esidery) January 1, 2025

Le talent de Brandon Ingram est indéniable, mais son contrat de 36 millions de dollars le rend difficile à aller chercher pour les équipes aux grosses ambitions et d’autres franchises pourraient avoir peur de ne le récupérer “que” pour un bail de quelques mois.

Toujours est-il que les fans de New Orleans peuvent vraisemblablement préparer leurs au revoir. Sauf retournement de situation, c’est le dernier mois de l’ailier dans le Bayou !

Source texte : ESPN / Forbes