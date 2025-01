Le Pick de la Muerte, c’est le défi qui vient pimenter la saison de TrashTalk Fantasy League. Le concept est simple, une fois par mois et à un jour complètement aléatoire, la TTFL bascule en mode… PICK DE LA MUERTE. Autrement dit ? Tous les joueurs et joueuses qui feront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un giga cadeau ! La deuxième édition de la saison avait justement lieu ce vendredi et on va découvrir tout de suite qui va repartir avec son joli bonnet TrashTalk. C’est parti !

Comme toujours, il y avait des carottes à éviter pour ne pas terminer l’année 2024 en grimaçant. Un seul gros DNP à déplorer (Ja Morant) mais quand même quelques scores qui donnaient envie de manger de la soupe bien orange pour digérer après les fêtes. Merci mais pas merci à Damian Lillard (5 points), Devin Booker (17), Julius Randle (16), Jaylen Brown, Norman Powell et James Harden (19 chacun).

Heureusement, il y avait aussi des bons spots pour les joueurs les plus inspirés. On commence par Wemby qui a bien clôturé l’année avec 46 points solides en TTFL, tout comme Anthony Davis et Giannis Antetokounmpo (52) ou Jaren Jackson Jr. (54) et un SGA en mode MVP contre les Wolves (57).

Mais pour avoir une chance de participer au tirage au sort de cette nouvelle édition du Pick de la Muerte, c’est sur Austin Reaves qu’il fallait miser avec ses 62 points TTFL au compteur. Le feu follet des Lakers est injouable depuis une semaine et il s’en est donné à coeur joie contre les Cavaliers. Félicitations à toutes celles et ceux qui ont eu le nez assez fin pour sentir le coup de chaud de AR15. Vous étiez 12 devins à miser sur Austin Reaves le soir du Réveillon !

🔥 CE SOIR… C’EST PICK DE LA MUERTE EN TTFL !! 🔥

À gagner : 5 BONNETS TRASHTALK !! 🤩

1⃣ Choisis un joueur en #TTFL

2⃣ Fais le best pick

TOUS ceux qui font best pick participent au tirage au sort !!

Alors, vous allez prendre qui ?! 😱 pic.twitter.com/se9dzZTwZ9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2024

# LES VAINQUEURS DU PICK DE LA MUERTE DE DÉCEMBRE 2024

Dernière étape de ce nouveau défi du Pick de la Muerte, le tirage au sort ! Le règlement est formel, parmi tous les best picks de la nuit, cinq joueurs repartiront avec leur bonnet du Shop TrashTalk. Nous avons donc fait le tirage au sort pour désigner les 5 petits chanceux pour qui n’auront pas froid au crâne cet hiver et voici sans plus attendre leurs pseudos TTFL ci-dessous. Bravo à eux !

Roumigue Wembantagras Lucasinooooo Manfloup ZonarisExotik

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Si vous figurez dans la liste ci-dessus, ne vous inquiétez pas on a votre adresse mail, votre carte bleue et votre code sanguin. Vous serez donc contactés prochainement par mail, afin de nous transmettre vos infos d’envoi et que vous puissiez récupérer facilement et rapidement votre lot. Merci d’y répondre sous 30 jours maximum.

