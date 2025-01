Sur la touche depuis le début de saison à cause de sa cheville, Mitchell Robinson n’est plus très loin de la fin de son calvaire. Selon Tom Thibodeau, le pivot devrait retrouver le chemin de l’entrainement durant le mois de janvier.

Karl-Anthony Towns devrait bientôt recevoir un peu d’aide sous les panneaux de New York. Pas encore demain mais Mitchell Robinson semble aller de mieux en mieux. Interrogé en conférence de presse, Tom Thibodeau a indiqué que son joueur faisait des progrès. S’il n’a pas encore reçu le feu vert des médecins pour reprendre l’entrainement, cela devrait arriver sur ce mois de janvier, toujours selon Thibs.

Tom Thibodeau says he’s anticipating Mitchell Robinson will be cleared to practice “some time this month” pic.twitter.com/BUWzTpAjmU

— Knicks Videos (@sny_knicks) January 1, 2025

Ian Begley, qui suit les Knicks pour SNY, a expliqué en outre que le joueur a repris la course mais sans aucun sprint pour le moment. Une fois le feu vert médical obtenu, il faudra que Mitchell Robinson retrouve le rythme avant de postuler à une place dans le groupe newyorkais. Avec ses qualités défensives et son apport au rebond, il devrait devenir une doublure de qualité pour relayer Karl-Anthony Towns au poste 5. Un renfort de plus pour une équipe de New York qui roule très bien en ce moment avec 9 victoires de rang. Il faudra ensuite espérer que Mitchell Robinson puisse rester loin de l’infirmerie. Il n’avait disputé que 31 rencontres la saison passée, son dernier match officiel avec New York remonte à début mai.

Mitchell Robinson hasn’t started running full speed yet, Tom Thibodeau says. Thibodeau adds that he expects Robinson to be cleared for full practice some time this month. If he responds well to practice, Robinson will then be cleared for games.

— Ian Begley (@IanBegley) January 1, 2025

Source texte : SNY