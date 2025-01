Thomas Heurtel sur le point de signer à Barcelone !

Sans club depuis la fin de son aventure en Chine, Thomas Heurtel va retrouver les parquets européens ! Le meneur français serait sur le point de s’engager en faveur du FC Barcelone.

À la mi-novembre, on apprenait que Thomas Heurtel allait quitter la Chine avec l’espoir de retrouver un club européen pour disputer l’EuroLeague. Son souhait a été entendu puisque le FC Barcelone va s’attacher ses services jusqu’à la fin de la saison selon le média espagnol Mundo Deportivo. Les deux parties sont tombées d’accord, il ne manque plus que la signature du contrat.

Le Barça, qui réalise pour le moment une saison décevante, récupère ainsi un remplaçant à Raul Neto, qui vient d’être coupé. Thomas Heurtel a déjà défendu les couleurs du club, entre 2017 et 2021. Ce retour reste néanmoins une surprise car on se rappelle que les rapports entre le joueur et le club n’étaient pas vraiment au beau fixe au moment de son départ, lui qui avait voulu rejoindre le rival madrilène (ce qu’il fera un peu plus tard).

Thomas Heurtel devrait passer sa visite médicale ce vendredi avant de signer son contrat dans la foulée.

Ce retour en Europe, dans un club qui dispute l’EuroLeague, pourrait également aider Heurtel à retrouver une place au sein du groupe France. Malgré ses 35 ans, le joueur n’a pas fermé la porte à un retour en Bleu, lui qui avait été exclu de la sélection suite à son départ en Russie en 2022.

Source texte : Mundo Deportivo