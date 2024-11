Thomas Heurtel quitte la Chine et vise un retour en Europe

Évoluant en Chine au cours des deux derniers mois, Thomas Heurtel pourrait bientôt revenir en Europe si l’on en croit les dernières infos.

Est-ce qu’on reverra bientôt le meneur français en EuroLeague ? C’est bien possible.

D’après EuroHoops, Thomas Heurtel vient en effet d’être libéré par le club chinois de Shenzhen, avec qui il a joué dix matchs pour des stats de plus de 18 points et 8 passes. Le Français de 35 ans – passé par Barcelone, l’ASVEL, le Real et le Zénith Saint-Pétersbourg – viserait désormais un retour sur le Vieux Continent, potentiellement pour retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes.

🇲🇫🔙 Thomas Heurtel after some impressive games in China has been released and his return to Europe is imminent! pic.twitter.com/0q6Ij0j1Rn

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) November 20, 2024

Il faudra surveiller le dossier Heurtel de près dans les jours à venir pour voir où s’écrira le prochain chapitre de sa carrière. Si son retour en Europe se confirme, et que le meneur français ne retourne pas en Russie malgré (déjà) des offres en VTB League, cela pourrait aussi lui rouvrir les portes de l’Équipe de France.

Pour rappel, Thomas Heurtel n’a pas joué avec les Bleus depuis l’EuroBasket 2022, écarté par l’équipe nationale suite à sa signature avec le club russe du Zénith Saint-Pétersbourg il y a deux ans (quelques mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie). Récemment, le nouveau sélectionneur des Bleus Frédéric Fauthoux a indiqué qu’un retour d’Heurtel était possible, mais que la décision appartenait à la Fédération.

Source texte : EuroHoops