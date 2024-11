La NBA Trade Deadline est encore loin (6 février 2025), mais les rumeurs vont déjà bon train dans la Grande Ligue. Parmi les équipes qui pourraient lâcher des joueurs, il y a les Brooklyn Nets. Cam Thomas serait notamment candidat pour un transfert.

Cam Thomas transférable (entre autres)

Alors qu’on pensait que les Nets allaient très clairement tanker cette saison, les hommes de Jordi Fernandez sont plus compétitifs que prévu avec une 9e place au classement de la Conférence Est (6 victoires – 9 défaites). L’une des raisons à ça, c’est le niveau de Cam Thomas, qui tourne à plus de 24 points, 3 rebonds et 3 passes de moyenne. Et c’est aussi pour cette raison que Cam pourrait bientôt… se faire transférer.

Être dans le ventre mou ne fera pas avancer le projet reconstruction de Brooklyn, qui peut décider de lâcher ses meilleurs éléments pour finir la saison dans les bas-fonds de l’Est, et ainsi avoir plus de chances d’obtenir un prospect cinq étoiles à la Draft 2025 (au hasard Cooper Flagg). De plus, Cam Thomas est dans sa dernière année de contrat puisqu’il n’a pas trouvé d’accord avec une extension chez les Nets.

Outre Thomas, d’autres joueurs sont susceptibles de bouger dans les semaines à venir : Cam Johnson, Dennis Schroder, Bojan Bogdanovic, Dorian Finney-Smith, Nic Claxton… bref, personne n’est intouchable à Brooklyn. Tous ces gars-là peuvent intéresser des équipes compétitives et permettre aux Nets de récupérer une contrepartie.

The Nets are open to trading anyone on their roster, per @sam_amick (https://t.co/tV8EzgL19W).

Brooklyn has plenty of players who will garner significant interest on the trade market: Cam Thomas, Nic Claxton, Cam Johnson, Dorian Finney-Smith, Bojan Bogdanovic, Dennis Schröder. pic.twitter.com/XszephzbfL

— Evan Sidery (@esidery) November 19, 2024

Rockets : Amen Thompson et Tari Eason intouchables

De plus en plus compétitifs et possédant un noyau hyper prometteur de jeunes joueurs, les Rockets sont la franchise parfaite pour monter un transfert si une superstar – genre Giannis Antetokounmpo – venait à être disponible sur le marché. Mais ne comptez pas sur Houston pour lâcher Amen Thompson et/ou Tari Eason.

Les “Terror Twins” participent grandement au très bon début de saison de Houston (10 victoires – 5 défaites), eux qui apportent une énergie exceptionnelle en sortie de banc match après match. Très jeunes et piliers défensifs, Thompson et Eason font partie des chouchous du coach Ime Udoka. Et c’est sans doute pour cela qu’ils sont actuellement considérés comme “intouchables”.

The Houston Rockets have made Amen Thompson and Tari Eason untouchable, per @WindhorstESPN

(h/t @GormanChristoph) pic.twitter.com/4aEGqVyBWH

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 20, 2024

Sources texte : The Athletic, ESPN