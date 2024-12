Théo Maledon élu Joueur du mois de décembre en EuroLeague

Petite attention qui passe bien en fin d’année : Théo Maledon a été élu Joueur du Mois de décembre en Euroleague. Récompense fort logique pour un joueur qui nous envoie un début de saison quasiment all-time à ce niveau.

A vous qui aviez la vanne un peu facile depuis deux saisons. A vous donc à moi : il est l’heure de ravaler notre langue fourchue et de se rendre à l’évidence : Théo Maledon est un incroyable joueur de basket.

Revenu à ses premières amours rhodaniennes, manière super pédante, en gros, de dire qu’il est revenu à l’ASVEL, Théo s’éclate de nouveau après des échecs répétés en NBA. Reculer pour mieux sauter c’est donc l’adage en vogue, et si Monaco et Paris font la course en tête en EuroLeague et que TJ Shorts avait raflé le trophée de Joueur du mois en novembre, c’est donc cette fois-ci le meneur de jeu lyonnais qui est mis à l’honneur :

Theo Maledon out here with a historic run in December as he becomes the first @LDLCASVEL player to win an MVP of the Month award 🏆

Maledon helped push his side to a winning month and often put the team on his back with impressive performances 💪

‘MVP of the Month’ I… pic.twitter.com/YSjp7UecUP

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 30, 2024



21,2 points de moyenne à ce niveau-là il faut se rendre compte, et ceux qui ont vu jouer le T depuis le début de saison l’ont bien noté : c’est un joueur métamorphosé qui est revenu dans le 69 cette année, un joueur sur qui il faudra compter dans les prochains mois, que ce soit en championnat, en EuroLeague et en Équipe de France.