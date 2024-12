NBA – programme du soir : sept matchs dont Warriors – Cavs à 4h !

7 matchs au programme de la nuit en NBA. On suivra notamment des Kings à la relance, la revanche entre les Wizards et les Knicks mais aussi ce Warriors – Cavaliers qui sent bon la nostalgie.

Le programme NBA de ce soir :

1h : Wizards – Knicks

1h : Hornets – Bulls

2h : Pelicans – Clippers

3h : Jazz – Nuggets

4h : Kings – Mavericks

4h : Blazers – Sixers

4h : Warriors – Cavs

Warriors – Cavs, comme un ancien parfum de Finales NBA

Au vu des matchs du jour, c’est ce Warriors – Cavs qui apparait comme le match à suivre ce soir. Même hors de ses bases, Cleveland aura l’étiquette du favori ce soir à San Francisco. Il faut dire que les Cavs continuent leur tour de force à l’Est avec six victoires de rang et une première place sécurisée. Les Warriors, de leur côté, ont respiré un grand coup en battant les Suns ce samedi mais tout est loin d’être réglé chez les Dubs, seulement 9èmes à l’Ouest avec 16 victoires pour 15 défaites.

La montée en puissance de Jonathan Kuminga (34 points lors des deux derniers matchs) reste la super nouvelle du moment pour Golden State, et il sera surveillé de près par Evan Mobley et le secteur intérieur des Cavs. Des Cavs qui ont parfaitement lancé leur road trip en explosant la défense des Nuggets dans le Colorado (149 points !). Les Dubs peuvent s’attendre à un gros combat cette nuit.

Mais aussi

Les Knicks avaient battu les Wizards en prolongation il y a deux jours, encore un thriller à venir ?

Hornets – Bulls, deux équipes qu’on devrait retrouver en course à la Lottery d’ici quelques mois.

Les Clippers peuvent retrouver le Top 5 à l’Ouest en coulant un peu plus les Pelicans.

Nikola Jokic et les Nuggets doivent enfin lancer une série, le déplacement à Utah est parfait pour ça.

Pas de Luka Doncic chez les Mavs, suffisant pour que les Kings retrouvent le chemin de la victoire ? Cela commence à dater.

Joel Embiid et les Sixers sans stress chez les Blazers ?

Les Français en lice ce soir :

Alex Sarr et Bilal Coulibaly chez les Wizards.

Pacôme Dadiet et Killina Hayes devraient jouer avec la G League.

Nicolas Batum avec les Clippers dans le Bayou.

Tidjane Salaün et Moussa Diabaté pour piquer les Bulls avec les Hornets.

Guerschon Yabusele (Sixers) vient rendre visite à Rayan Rupert (Blazers).

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici