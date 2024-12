Il y a de ces matchs dont on attend peu et qui nous offrent pourtant un spectacle magnifique. Ce fut le cas de ce Wizards – Knicks au cours duquel Jalen Brunson est entré en fusion pour sauver les siens. 55 points, 9 passes décisives et une septième victoire consécutive de New York.

Lorsque Jalen Brunson décide de driver sur sa main gauche, il n’y a que peu de défenseurs sur la planète capables de l’en empêcher. Bilal Coulibaly, pourtant souvent accrocheur et bien placé l’a appris à ses dépends. Le meneur de jeu des New York Knicks était sur une autre planète. Le genre de soir où rater est plus compliqué que de faire trembler les filets.

JALEN BRUNSON DROPS A 55-PIECE 🤯

🗽 18-31 FGM (58.1 FG%)

🗽 16-17 FTM (94.1 FT%)

🗽 9 AST

🗽 OT win

The @nyknicks win their 7th in a row! pic.twitter.com/R0pv6s9YxJ

— NBA (@NBA) December 29, 2024

Pourtant, malgré ses 55 points, 9 passes décisives et 3 rebonds à 18/31 au tir et 16/17 aux lancers, JB a vu la défaite de près. Dans une rencontre où l’écart ne se creusait jamais, ce sont les Wizards qui avaient l’avantage à quelques secondes de la fin avant que vous ne savez qui envoie la rencontre en prolongations. Un overtime qu’il a à nouveau dominé de toute sa classe. Même Justin Champagnie, auteur d’une performance positivement absurde (31 points et 10 rebonds) n’y a rien pu faire.

La Capital One Arena était en feu devant cette rencontre divertissante, sauf que New York et Washington ne sont pas très éloignés géographiquement et que l’ambiance se rapprochait davantage de celle du Madison Square Garden au vu du nombre de fans de la Big Apple. Brunson a eu le droit à de nombreux chants de MVP, de quoi décourager les locaux.

Mais ils se sont pourtant bien battus. En plus de Champagnie, Bilal Coulibaly, Malcolm Brogdon et Bob Carrington se sont longtemps relayés pour faire douter les favoris de la rencontre. Un match dynamique, animé qui a vu son lot d’actions sublimes comme ce “cross” de notre français sur Karl-Anthony Towns.

Bilal Coulibaly vient de renvoyer Karl-Anthony Towns dans le Minnesota ! 🫣🫣🫣pic.twitter.com/H8MCWf2ERN

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) December 29, 2024

Grâce à cette performance incroyable au scoring, Jalen Brunson est devenu le premier joueur des Knicks à atteindre plusieurs fois la barre des 55 points depuis Bernard King !

Les joueurs de la Grosse Pomme se sont faits peur en allant jusqu’en prolongation face à D.C, mais cette équipe de Brian Keefe n’est pas la même lorsque Kyle Kuzma et Jordan Poole ne sont pas sur le parquet. Comme quoi …