Bilal Coulibaly face aux Knicks : entre apprentissage et flashs hallucinants

Contre les New York Knicks, Bilal Coulibaly a connu un de ses matchs les plus bizarres depuis ses débuts en NBA. Une performance offensive intéressante dans un rôle assez nouveau avec une confiance placée en lui comme jamais auparavant, mais une leçon prise de l’autre côté du parquet, malgré aucune erreur manifeste. On vous explique !

En l’absence de Jordan Poole et Kyle Kuzma, il était évident que Brian Keefe allait responsabiliser Bilal Coulibaly plus que d’habitude, cette nuit, face aux New York Knicks. Le Français a eu un rôle de porteur de balle principal (avec Malcolm Brogdon) et a distribué de nombreuses galettes tout au cours de la rencontre.

Pendant ce temps, il lui a également été demandé d’être agressif, chose qu’il a su réaliser en réussissant de nombreuses actions d’éclat comme un “cross” sur Karl-Anthony Towns, un eurostep en contre-attaque, un push-shot avec la planche sur Jalen Brunson ou encore deux filoches à longue distance.

Au final, le natif de Saint-Cloud s’en sort avec une ligne statistique plus qu’honorable de 18 points, 6 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions à 8/17 au tir. Sauf qu’avec une grande confiance vient de grandes responsabilités et c’est à lui que son entraîneur a confié le ballon pour la gagne. Une première qu’il n’a pas forcément bien géré, défendu admirablement par OG Anunoby, trois actions après une perte de balle assez grossière qui avait déjà fait du mal aux siens.

Jamais il n’avait été aussi important dans un money-time et si cela ne lui a pas souri, le reste de son match offensif a prouvé que le garçon apprenait très, très vite.

Et en défense, sa principal force, celui que certains appellent désormais Bilalcatraz était en mission sur Jalen Brunson cette nuit. Tout au long de la rencontre, le Français était bien placé, vif sur ses appuis, faisait ce qu’il fallait … sauf que le meneur des Knicks était en fusion.

Jalen Brunson a réussi tout ce qu’il a entrepris et BC ne pouvait que contempler les dégâts : 55 points et 9 passes décisives. Une sorte de “Welcome to the NBA moment” un an trop tard, qui a du lui rappeler la performance magnifique de Brandon Ingram sur sa truffe la saison dernière. Parfois, les grands joueurs sont juste trop talentueux.

C’est d’ailleurs à nouveau sur l’ailier des Wizards que JB a marqué le panier qui a permis à New York de revenir à hauteur et forcer la prolongation, quelques secondes avant l’échec offensif du Clodoaldien devant Anunoby.

Bilal Coulibaly a été extrêmement bon, a fait lever les fans de leurs sièges à de nombreuses reprises, mais repart de ce match avec au moins autant de négatif que de positif, de quoi apprendre énormément et progresser, comme il le fait si bien !