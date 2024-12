Dans le dur avec 12 défaites sur leurs 15 derniers matchs, les Warriors ont relevé la tête cette nuit en venant à bout des Suns au bout du money time. (109-105) Déjà très bon la veille face aux Clippers, Jonathan Kuminga (34 points) a porté les siens.

Bradley Beal et Kevin Durant se relaient bien, Stephen Curry le magicien

Toujours privés de Devin Booker, les Suns ont encore le luxe de s’appuyer sur deux All-Stars pour porter leur attaque. Cela tombe bien, Bradley Beal et Kevin Durant sont plutôt dans un bon jour. L’arrière, souvent critiqué ces derniers mois, a fait le taf en première mi-temps, entre attaque de raquette et missile longue distance. Alors que KD est au repos dans le second quart-temps, c’est Beal qui, aidé des role players, met Phoenix sur les bons rails. Avec ses 22 points au break, il avait parfaitement débuté mais il sera moins inspiré au retour des vestiaires et coulera comme les siens dans le money time.

En face, Golden State ne capitule pas malgré un coup sur la tête. Draymond Green se la joue sniper d’un soir alors que son équipe est dans le dur, Jonathan Kuminga rentre lui très vite dans son match avec 10 points en 5 minutes. Petite pépite du soir, ce buzzer beater de Stephen Curry juste avant la mi-temps, à ne surtout pas tester chez vous.

La tornade Jonathan Kuminga a frappé de plein fouet les Suns

On l’avait laissé la veille sur un record en carrière face aux Clippers et Jonathan Kuminga avait encore de l’essence pour taper du cactus. Comme dit plus haut, l’ailier-fort a vite démarré la cinquième dans ce match. Véritable locomotive des Warriors, prenant même les lumières à Stephen Curry, il n’a cessé de harceler la raquette des Suns, profitant plusieurs fois de son avantage de taille pour sanctionner, quand il n’allait pas juste tout défoncer au cercle. Encore 34 points pour JK, qui égale à nouveau son record personnel, le tout en back-to-back.

Le sixième homme de luxe des Dubs a été absolument partout ce soir, se donnant en défense face à Kevin Durant, bien clutch en fin de match avec 13 de ses 34 points dans le money time. C’est d’ailleurs lui qui met le lancer qui termine tout suspense. Un très gros match pour Kuminga qui confirme sa grande forme du moment.

Phoenix, un money time à (très) vite oublier

Les fans des Suns pourront avoir de gros regrets vu la fin de match de leur équipe (sans oublier la blessure de Royce O’Neale). Phoenix menait encore de 9 points à 6 minutes du terme de la rencontre. Kevin Durant était à température, les soldats Okogie ou Dunn présents, il y avait de quoi espérer. Et puis est venu ce trou noir en attaque avec 0 point inscrit durant.. un peu moins de 5 minutes. De quoi relancer totalement les Dubs, portés par un Kuminga tout en confiance. Impossible de ne pas parler des ballons perdus aussi, dont 3 pour le seul Kevin Durant dans les moments clefs. Bradley Beal n’a pas non plus brillé par ses prises de décision en fin de match, comme ce dernier tir à 2-points alors que son équipe était menée de.. 3 longueurs. Devin Booker a manqué dans le clutch et c’est bien Phoenix qui passe avec un bilan négatif au réveil alors que Golden State respire un peu mieux.