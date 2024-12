Dans la belle victoire des Chicago Bulls face aux Milwaukee Bucks privés de Giannis Antetokounmpo, c’est Josh Giddey qui s’est illustré. Le meneur australien a réussi un triple-double bien garni avec 23 points, 15 rebonds et 10 passes décisives !

Son match a commencé par un 3-point extrêmement court, à la limite du air-ball, mais Josh Giddey a su rebondir. Le meneur de jeu a réalisé l’une de ses meilleures performances depuis son arrivée à Chicago avec 23 point, 15 rebonds et 10 passes décisives à 9/15 au tir. Une ligne statistique extrêmement propre qui est le meilleur reflet de ce qu’Arturas Karnisovas a vu en lui au moment de le faire venir contre le chouchou local, Alex Caruso. L’Australien a permis à son équipe de l’emporter face aux voisins de Milwaukee et de se placer, plus que jamais dans la course au Top 8 de l’Est … c’est dire la faiblesse de la Conférence.