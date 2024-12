Pour la grande première de Doug Christie sur le banc des Kings, il n’y aura pas eu d’électrochoc pour Sacramento. Trop friable sur le plan défensif et à réaction, ses joueurs ont chuté fort logiquement sur le parquet des Lakers face à la prestation XXL d’Austin Reaves et d’Anthony Davis. (132-122)

Pas d’effet Doug Christie pour Sacramento

Le licenciement de Mike Brown avait marqué les esprits et on se demandait si l’intérimaire Doug Christie, ancien glorieux de la franchise, allait provoquer une révolte de la part des Rois de Californie. Il n’en a rien été puisque les Kings n’ont pas montré un visage très conquérant cette nuit. Trop faiblards en défense, ils ont tout misé sur leur attaque mais sont tombés sur des Lakers plus solides défensivement et qui ne se sont pas gênés pour exploiter les failles adverses. Surtout, on sent que Sacramento est beaucoup dans la réaction, ne rendant les coups que trop tard, lorsque le score est déjà bien mal engagé (ils ont compté jusqu’à 20 points de retard en début de money time). Souvent critiqué sur ce début de saison, DeMar DeRozan aura brillé offensivement face à la franchise de sa jeunesse. Domantas Sabonis a lui été plombé par les fautes, dont plusieurs largement évitables. De’Aaron Fox, enfin, a livré un match à deux vitesses avec beaucoup de maladresse dans un premier temps avant de lâcher les chevaux dans le money time comme il sait faire, mais un poil trop tard.

L’attaque des Lakers en état de grâce

Si Sacramento n’a pas fait un grand match, on peut plaindre les Kings sur le fait que L.A. a sans doute livré l’un de ses meilleurs matchs offensifs de la saison. 132 points inscrits, 54% à 3-points, ce sont des chiffres qui ne reflètent pas le niveau en attaque des Purple and Gold depuis la reprise. A titre de comparaison, L.A. marquait avant ce match environ 111 points par match et ne tirait qu’à 34,5% de loin, soit la 22ème adresse de la Ligue. Pas exactement les chiffres du jour, avec Rui Hachimura, Austin Reaves et Max Christie qui ont bien canardé, notamment dans un troisième quart-temps à sens unique. Seule ombre au tableau, la sortie sur blessure de Gabe Vincent, qui n’arrive décidément pas à retrouver la plénitude de ses moyens physiques et techniques..

Austin Reaves et Anthony Davis en patrons sans LeBron James

Quelques heures avant le match, on apprenait que LeBron James ne serait pas en tenue pour cause de maladie. Une absence qui aurait pu peser lourd mais cette nuit, on n’a pas pensé une seule fois au King devant le match. Il faut dire qu’Anthony Davis et Austin Reaves ont été parfaits pour se relayer, sans oublier les 21 points de Rui Hachimura. Le premier a dominé Domantas Sabonis dans la raquette, se montrant indispensable des deux côtés du terrain, avec de nombreux shoots contestés pour protéger le cercle angelino. Un match de calibre MVP (35 points, 15 rebonds, 8 passes) pour le Unibrow. Son compère sur le backcourt peut aussi être fier de son match tout en contrôle. Il n’a jamais hésité à aller piquer les Kings par sa vitesse de pénétration, ayant toujours l’œil pour trouver les copains démarqués. Outre ses 26 points, Reaves a aussi établi son record en carrière avec 16 passes décisives ! L’arrière est resté sur le nuage de son Christmas Day.