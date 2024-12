Battre les Portland Trail Blazers en 2024, c’est relativement simple pour des franchises NBA. Lorsqu’un joueur de son équipe marque 46 points, encore plus, mais les Dallas Mavericks ont réussi à gâcher la masterclass de Kyrie Irving. La vie sans Luka Doncic va être longue dans le Texas !

Kyrie Irving fait partie de ces joueurs qui, lorsqu’ils réalisent une grosse performance offensive, sautent aux yeux. Quand il marque 46 points, les spectateurs ont l’impression qu’il en a mis 60 ! Et cette nuit, face aux Portland Trail Blazers, l’arrière a étalé toute sa palette offensive pour écœurer la défense adverse. Sans Luka Doncic, c’est à lui de prendre les choses en main et il en a conscience. Malheureusement pour Uncle Drew, les autres joueurs de son équipe n’ont pas tenu leurs rangs et ont été passifs de l’autre côté du parquet. Cinq joueurs de la franchise de l’Oregon ont inscrit au moins 19 points, dur de gagner un match de basket-ball dans ces conditions.

Les statistiques complètes de Kyrie Irving : 46 points, 2 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions, 1 contre à 16/26 au tir, 5/12 de loin et 9/9 aux lancers.