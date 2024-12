Après la mini-baston opposant les Suns aux Mavs dans le match de la nuit dernière, la NBA a décidé de distribuer les suspensions aux principaux acteurs.

Kyrie Irving s’était dit prêt à payer les amendes de ses deux coéquipiers Naji Marshall et P.J. Washington. Malheureusement, il ne pourra pas se décupler pour jouer à leur place lors des prochains matchs de Dallas.

D’après l’insider Shams Charania d’ESPN, Marshall et Washington ont pris respectivement quatre et un match(s) de suspension. Le joueur des Suns Jusuf Nurkic a lui écopé de trois matchs.

NBA says it also suspended Mavericks’ PJ Washington for one game for escalating the on-court altercation. https://t.co/oFc9AlNTUY

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 28, 2024

Pour rappel, Nurkic a envoyé une gifle à Marshall après avoir échangé des mots doux avec lui, gifle à laquelle Naji a répondu par un coup de poing. P.J. Washington s’est ensuite mêlé à la bagarre en poussant Nurkic au sol.

D’après le communiqué officiel de la NBA, Naji Marshall aurait également tenté de rallumer la mèche dans le couloir amenant aux vestiaires. Cela explique probablement sa plus grosse sanction en comparaison à celle de Nurkic, malgré le fait que le pivot bosnien ait frappé en premier.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/LM3YA6ntXW

— NBA Communications (@NBAPR) December 28, 2024

Si l’absence de Jusuf Nurkic ne devrait pas empêcher les fans de Phoenix de dormir, celles de Marshall et Washington – deux role players très précieux – risquent de plomber les Mavericks lors des prochains matchs, eux qui sont déjà privés de Luka Doncic.

Source texte : Shams Charania / NBA