Luka Doncic manquera au minimum un mois de compétition !

Mauvaise nouvelle pour les Dallas Mavericks, leur superstar Luka Doncic est blessé au mollet gauche et sera réévalué dans un mois par le staff médical. En attendant, Kyrie Irving devra enfiler la cape de patron de l’équipe pour essayer de maintenir les texans dans le top de l’Ouest.

Il y a des cadeaux de Noël qui font plaisir, certains que l’on a directement envie de revendre et, dans de plus rares cas, il y a aussi ceux que l’on souhaite balancer à la poubelle. Celui réservé aux fans des Mavericks lors des NBA Christmas Games fait à coup sûr partie de cette dernière catégorie.

Luka Doncic s’est blessé au mollet lors de la rencontre face aux Minnesota Timberwolves et a du quitter ses coéquipiers après un très bon début de match. Malheureusement, il ne pourra pas les rejoindre avant un mois au minimum selon les informations dévoilées par Shams Charania :

Dallas Mavericks star Luka Doncic will be re-evaluated in one month after sustaining a left calf strain on Christmas Day, sources tell ESPN. https://t.co/HVrzlaEzOR

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 27, 2024

Le Slovène manquera assurément aux siens. Les Mavericks sont actuellement quatrièmes de la Conférence Ouest, mais le classement est si serré que l’absence du franchise player pourrait bien les faire plonger. Kyrie Irving, Klay Thompson et les autres devant élever leurs niveaux de jeu pour compenser la perte de l’ancien du Real Madrid.

La blessure intervient à un mauvais moment pour le joueur. Cela impute grandement ses chances de participation au All-Star Game ainsi que sa capacité à lutter pour le trophée de MVP ou le titre de meilleur scoreur. Luka Doncic va devoir se concentrer sur sa rééducation et désormais il n’y a plus qu’un objectif unique : un très gros parcours collectif en Playoffs.

