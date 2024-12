Ce n’est pas toutes les nuits que les Washington Wizards s’imposent, alors lorsque c’est une victoire à attribuer grandement à nos deux français de l’équipe, il y a de quoi festoyer. Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr ont montré la voie aux autres Français sur les parquets en ce lendemain de Noël.

Les résultats de la nuit NBA :

Bilal Coulibaly

Le rayon de soleil de Washington avait manqué le dernier match des siens, mais après Noël, il est revenu en pleine forme pour dominer les Hornets. 20 points, 6 rebonds et 5 passes décisives à 6/16 au tir, 2/7 de loin et 6/8 aux lancers. C’est de la belle ouvrage, malgré une adresse améliorable.

Bilal 20-piece 👀

📊 20 PTS | 6 REB | 5 AST

— Washington Wizards (@WashWizards) December 27, 2024

Alexandre Sarr

Lui aussi a grandement contribué au succès des siens ! 15 points, 3 rebonds et 3 contres à 6/11 au tir et 3/6 de loin. Dans la lignée de ses dernières performances, le deuxième de la dernière Draft se replace dans la (lente) course au Rookie de l’Année.

Tidjane Salaün

Un temps de jeu limité pour l’ancien de Cholet cette nuit, Charles Lee tentant tout ce qui était en son pouvoir pour éviter la défaite face aux Wizards … sans succès. Il aurait peut être du faire plus confiance à son rookie auteur de 6 points et 4 rebonds en 13 minutes.

Moussa Diabaté

Lorsque l’aspirateur à rebonds joue moins, les Hornets sont moins bons depuis le début de la saison. Cette nuit, il n’a passé que cinq minutes sur le parquet, a gagné trois de ses batailles sous les cercles et c’est peut-être une raison du bon match de Sarr.

Zaccharie Risacher

Dans ce match invraisemblable contre les Bulls, Zaccharie Risacher s’est distingué. Le numéro 1 de la Draft a réalisé une de ses meilleures performances récentes avec 16 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception à 5/12 au tir et 3/7 de loin. On aime cette version agressive du Zacch’ !

Zaccharie 🇫🇷

16 POINTS

5 REBONDS

3 AST

3x 3PM

Les @ATLHawks l'emportent 133-141

— NBA France (@NBAFRANCE) December 27, 2024

Rayan Rupert

Il n’a pas foulé le parquet contre le Utah Jazz !