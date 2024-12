Darko Rajakovic (Raptors) expulsé après avoir pété les plombs face aux arbitres

Pas la meilleure nuit du monde pour les Raptors. Outre une grosse défaite face aux Grizzlies, les dinos ont vu Darko Rajakovic être expulsé pour avoir réagi de manière trop agressive à une décision arbitrale.

On le sait, Darko Rajakovic a le sang chaud et on l’avait déjà vu afficher sa colère à l’encontre des hommes en gris après une défaite face aux Lakers en janvier dernier. Cette fois, le coach de Toronto ne s’est pas contenté de critiquer les zèbres en conférence de presse mais il est allé leur dire ses 4 vérités sur le terrain, avec beaucoup de véhémence. Le Serbe n’a visiblement pas apprécié le fait que les arbitres aient oublié une faute en faveur de son équipe et il est allé leur dire de vive voix.

Raptors coach Darko Rajaković was ejected after what appeared to be a non-foul call on the Grizzlies. pic.twitter.com/YJWKCceFmD

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 27, 2024

Retenu par ses propres joueurs puis par des membres de son staff, Darko semblait prêt à aller faire du tête contre tête avec le corps arbitral. Immédiatement expulsé, il a suivi la fin de la rencontre depuis les vestiaires. Comme on peut s’y attendre, le coach des Raptors devrait recevoir une jolie amende pour son pétage de câble, puisque cette démonstration d’humeur ne devrait pas plaire à Adam Silver et ses copains de la Ligue.

