Contre les Sacramento Kings, les Detroit Pistons ont remporté cette nuit leur 14e match de la saison (sur 31). L’année passée, c’était le nombre de victoires qu’ils comptaient à la toute fin de l’exercice. Le signe d’une franchise qui progresse indubitablement derrière l’impulsion du leader Cade Cunningham.

Un miracle de Jaden Ivey a permis aux Detroit Pistons de faire, déjà, aussi bien que la saison dernière. 14 victoires, un nombre ridicule si on le rapporte à une saison de 82 matchs, beaucoup moins lorsque l’on parle seulement de 31.

La franchise du Michigan n’est pas très loin des 50% de victoires et du Top 8 de l’Est à la fin de cette année 2024. L’arrivée de JB Bickerstaff a fait beaucoup de bien à cette équipe qui a, enfin, pu démarrer la deuxième phase de sa reconstruction : celle où elle apprend à remporter des matchs. Ce roadtrip qui les a vu s’imposer face aux Lakers, aux Suns et donc aux Kings en est le parfait exemple.

Mais le symbole de cette franchise en progression, c’est évidemment Cade Cunningham. L’ancien numéro 1 de Draft était déjà un joueur très accompli, mais le reste de l’effectif ne suivait pas. L’année dernière, le meneur avait passé un cap mais certains axes de progression restaient importants comme sa gestion des quatrième quarts-temps. Cette saison, il est brillant dans tous les aspects du jeu !

24,2 points, 6,9 rebonds, 9,7 passes de moyenne à des pourcentages très corrects, bien que perfectibles, ce sont des statistiques qui, sauf mauvaise surprise ou méforme, pourraient bien lui assurer une première sélection au All-Star Game en février prochain.

Désormais, il est entouré de bien meilleurs shooteurs grâce, notamment, aux arrivées de Tobias Harris ou Malik Beasley et ça se sent. Le jeu de l’équipe est plus moderne et chaque soir, les hommes de JB se battent, sans exception ou presque. Se déplacer à MoTown n’est plus une partie de plaisir et c’est déjà une grande réussite.

Il ne faudra pas craquer sur la deuxième partie de saison, mais une qualification pour les Playoffs est complètement envisageable, de quoi ravir un peu le coeur de fans qui ont énormément souffert ces quinze dernières années.

14 victoires, c’est peut-être un détail pour vous, mais pour ces supporters, à ce stade de la saison, ça veut forcément dire beaucoup