Anthony Davis rassurant sur sa cheville : “Je jouerai contre les Kings samedi”

Touché à la cheville face aux Warriors et sorti après seulement 7 minutes de jeu, Anthony Davis ne devrait pas s’éterniser à l’infirmerie. L’intérieur des Lakers assure qu’il pourra tenir sa place au prochain match, face aux Kings.

Les fans des Lakers ont fait quelques cauchemars après la sortie d’Anthony Davis. Le Unibrow, qui pendant quelques saisons a eu la réputation d’être un joueur fragile, s’est blessé tout seul contre Golden State. Généralement, le genre de blessure qui ne rassure pas et on a pu le voir récemment avec Luka Doncic.

Heureusement pour Davis, il semble que sa blessure ne soit pas trop grave en fin de compte. L’intérieur des Purple and Gold a assuré à ESPN qu’il comptait bien être au coup d’envoi de la rencontre de ce samedi face aux Sacramento Kings.

Anthony Davis to ESPN: “I’ll be OK. I am playing against SAC on Saturday”

— Dave McMenamin (@mcten) December 26, 2024

Il faudra surveiller l’évolution de cette cheville mais ça reste une excellente nouvelle pour les Lakers, qui dépendent énormément de la forme de leur big guy dans la raquette tous les soirs. Meilleur défenseur de l’équipe et principale menace offensive aux côtés de LeBron James, Anthony Davis est encore indispensable cette saison en Californie. Avec 25,7 points, 11,4 rebonds, 1,3 interception et 2,1 contres de moyenne, il affiche encore un niveau impressionnant pour maintenir les Lakers dans le Top 8 à l’Ouest.

Source texte : ESPN