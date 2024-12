Luka Doncic et Joel Embiid déjà hors course pour les awards de fin de saison

Depuis la saison dernière en NBA, il faut disputer au minimum 65 rencontres pour être éligible aux récompenses de fin de saison. Pour être MVP, All-NBA First Team ou meilleur scoreur, il faut passer cette barre. Actuellement, 73% des joueurs NBA ne sont pas sur le bon “rythme” pour y parvenir. Joel Embiid et Luka Doncic sont eux (à 99% pour le Slovène) déjà hors course.

La statistique n’est pas la plus représentative puisque beaucoup de joueurs ne sont simplement pas utilisés par leurs entraîneurs, mais tout de même, selon Bobby Marks, 73% des joueurs NBA ne seront pas éligibles aux récompenses de fin de saison s’ils continuaient à jouer le même pourcentage de matchs. 65 rencontres, ça ne laisse pas la place aux blessures sérieuses !

Right now we are tracking that 73% of NBA players are either ineligible or on pace not to be eligible for postseason honors.

Doncic has already met the super max criteria because he earned All-NBA in 2023 and 2024. https://t.co/jN0UKCF6Zj

Beaucoup de gros noms sont en danger et le premier auquel on pense est Luka Doncic. Le Slovène n’a plus le droit qu’à neuf absences, sauf que, selon Shams Charania, il manquera tout le prochain mois de compétition, soit au minimum une quinzaine de matchs, son trophée de MVP devra donc encore attendre.

Joel Embiid est déjà hors course au vu de son début de saison très compliqué physiquement, Kawhi Leonard aussi, évidemment, ou encore Paolo Banchero.

Parmi ceux qui ont encore des chances de figurer dans les awards de fin de saison, mais qui doivent faire attention, il y a Ja Morant (13 matchs manqués cette saison) Kevin Durant (10), Jimmy Butler (8), Franz Wagner (7) ou dans une moindre mesure Giannis Antetokounmpo (5).

Même si cette règle des 65 rencontres ne s’applique pas aux rookies, c’est également une blessure qui va priver Jared McCain, le grand favori, de son titre de Rookie de l’Année. La course à beaucoup d’awards est, ainsi, plus indécise que jamais ! Faites vos jeux.

