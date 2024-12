Des progrès mais toujours pas de date de retour pour Kawhi Leonard

Toujours abonné à l’infirmerie, Kawhi Leonard fait des progrès et se rapproche d’un retour au jeu. Pour autant, les Clippers ne se mouillent pas pour dire quand leur ailier sera de nouveau disponible.

Voilà une update qui ne devrait pas changer la vie des fans des Clippers. Oui, Kawhi Leonard s’entraine mais il n’est toujours pas prêt à reprendre en match officiel, lui qui n’a toujours pas joué cette saison. Ce jeudi, le joueur a pris part à un 5v5 à l’entrainement, ce qui est généralement le signe d’un retour proche à la compétition. Pour autant, Tyronn Lue se veut patient avec son joueur. Des propos rapportés par Yahoo Sports.

“Il faut qu’il joue un peu plus de cinq contre cinq. Il faut qu’il joue le plus possible, qu’il continue d’accumuler les entrainements et qu’on voie comment il se débrouille après ça.”