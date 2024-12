Stephen Curry absent face aux Clippers, Gary Payton II manquera une semaine

Le back-court des Golden State Warriors sera un petit peu dégarni dans les prochains temps. Lors du match de ce vendredi contre les Los Angeles Clippers, Stephen Curry sera absent. Gary Payton II manquera lui toute une semaine. L’occasion pour Dennis Schroder de trouver son rythme en Californie.

Après sa masterclass dans la défaite face aux Los Angeles Lakers à Noël, Stephen Curry paraissait lancé, dans une excellente forme à l’aube de 2025. Sauf que lors du premier quart-temps, son body language était particulier et ses appuis très précautionneux. La traduction par des gestes d’une douleur au genou qu’il souhaite continuer de soigner.

C’est pour cette raison que ce vendredi, il ne disputera pas la rencontre face aux Clippers de James Harden. Et il ne sera pas le seul absent du back-court de Golden State puisque Gary Payton II victime d’une douleur au mollet manquera au minimum la prochaine semaine.

INJURY UPDATE: Warriors guard Gary Payton II, who exited last night’s game against the Lakers with 9:27 remaining in the fourth quarter, underwent an MRI earlier today. The MRI confirmed that Payton has suffered a mild strain of his left calf. He will be re-evaluated in one week.

— Warriors PR (@WarriorsPR) December 27, 2024

Les Warriors compteront sur Dennis Schroder, le nouveau venu, pour assurer l’intérim en compagnie de Branden Podziemski et de Buddy Hield.

Source texte : ESPN