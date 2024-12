On le dit dans le dur, et statistiquement sa saison 2024-25 est la pire de sa carrière ou pas loin. Mais dans les grands rendez-vous, une légende reste une légende. Et Stephen Curry est une foutue légende.

Le plus grand tort de Stephen Curry ? Avoir été dans la même équipe que Dennis Schroder, Andrew Wiggins et Jonathan Kuminga dans le money time d’un match important. Imaginez Farewell Gohan à qui on filerait Yajirobé, Yamsha et Oolon en principaux soldats, et si vous avez la ref on s’est compris. Et vous êtes des rois.

Dans des termes plus concrets, cette nuit Steph Curry aurait mérité mieux, même si les Lakers ont aussi mérité leur victoire. 38 points à 14/24 au tir dont 8/15 du parking, 2/2 aux lancers, 6 passes, et surtout trois énormes tirs dans le money time, qui nous rappellent à quel point son poignet est légendaire.

Le premier est un alleuia dans la tronche de LeBron James, le deuxième a sacrément fait douter tout le monde, et si au final le “night night” ne sera qu’un “sieste sieste” et que les Warriors s’inclinent, on espère que ce Noël entre icônes du basket contemporain servira de tremplin à Steph pour rebondir après son début de saison un peu hésitant. Parce que très franchement, quand Stephen Curry joue ainsi, cette NBA est tellement plus jolie.