Si c’est Austin Reaves qui a terminé le travail face aux Golden State Warriors, LeBron James avait mené la voie pendant trois quarts temps et demi pour les Los Angeles Lakers. Le King a bientôt 40 ans, mais passer Noël loin de sa famille ne l’empêche toujours pas de briller !

31 points et 10 passes décisives le soir de Noël, le genre de performances que bon nombre de joueurs NBA rêveraient de faire une fois dans leurs carrières. Sauf que lorsqu’on s’appelle LeBron James, c’est différent et on est capable de le faire à quelques jours de ses 40 balais.

L’enfant d’Akron a du faire face à la blessure de son lieutenant Anthony Davis très tôt dans le match face aux Golden State Warriors. Une mauvaise nouvelle qui l’a poussé à prendre les choses en main.

Que ce soit en enfonçant des joueurs plus petits que lui ou en les prenant parfois de vitesse, l’ailier a fait sa loi et a montré pourquoi il appartenait toujours au gratin de la Ligue, jusqu’à flex une dernière fois en répondant à 3-points à Steph Curry et en contrant salement Andrew Wiggins dans le money time.

Ses passes précises et ses mi-distances exquis ont grandement participé au succès des siens. LeBron James peut désormais retrouver sa famille l’esprit tranquille… et profiter de Bronny, qu’il a quand même plus de chance de croiser autour d’une table à Noël que sur un terrain.