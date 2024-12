Anthony Davis se tord la cheville, seul, face aux Warriors

Anthony Davis n’est pas resté longtemps sur les parquets des NBA Christmas Games. Contre les Warriors, l’intérieur au mono-sourcil s’est tordu la cheville sur une action anodine au milieu du premier quart-temps. Il n’est pas revenu de la rencontre.

En revenant pour essayer de capter un rebond, Anthony Davis s’est tordu la cheville, sans contact extérieur, et a cédé sa place sur le parquet. L’intérieur des Los Angeles Lakers n’a pas rejoint ses coéquipiers de la partie.

Une seconde d’inattention coûteuse pour AD dont le visage s’est immédiatement crispé, mis à grimacer. Avant sa blessure, il ne connaissait pas le meilleur début de match avec “seulement” deux rebonds et une interception en sept minutes.

Davis est un joueur fragile, ce n’est pas une nouveauté, mais depuis le début de la saison, il avait réussi à rester en bonne santé. Il a disputé 28 des 29 matchs de son équipe jusqu’alors, et si son absence venait à durer, J.J Redick aura certainement des difficultés à trouver des solutions.

Contre les Warriors, le tacticien a responsabilisé Christian Koloko et a aussi tenté des line-ups avec Rui Hachimura en pivot. Autant dire que la qualité de la peinture en prend tout de même un coup.

Après Luka Doncic, c’est une deuxième superstar qui se souviendra négativement de ce Noël 2024. En espérant que l’esprit de la fête lui ramène un diagnostic rassurant.