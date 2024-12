Les Los Angeles Lakers se sont imposés 115 à 113 face aux Golden State Warriors dans le quatrième de ces merveilleux NBA Christmas Games. LeBron James a prouvé, une nouvelle fois, que le temps n’altérait pas son professionnalisme avec ses 31 points, mais c’est un Austin Reaves des grands soirs qui a assuré la victoire sur un lay-up décisif.

Les Los Angeles Lakers ont rapidement été privés d’Anthony Davis, victime d’une torsion de la cheville dès le milieu du premier quart-temps, mais portant, ça ne les a pas empêché de s’imposer sur le parquet des Golden State Warriors.

Anthony Davis suffers an apparent ankle injury after a no-contact play 😳pic.twitter.com/gdP9UomDTV

— NBA Memes (@NBAMemes) December 26, 2024

Dalton Knecht et Rui Hachimura ont chacun eu leurs période pour épauler un LeBron James ahurissant. Pour l’un des derniers matchs de sa trentaine, le King a été partout, et a tout fait à la défense adverse. Puissant, adroit à mi-distance et inspirant pour ses coéquipiers, la star de L.A a compilé 31 points et 10 passes décisives.

Pourtant, l’homme du match, c’est surement Austin Reaves. Maladroit en début de match, le joueur des Lakers a réussi à impacter la rencontre par d’autres aspects avant de chauffer dans le dernier quart-temps et d’offrir la victoire à son équipe sur un dernier drive plein de sang froid. Il s’est offert son troisième triple-double en carrière avec 26 points, 10 rebonds et 10 passes décisives.

AUSTIN REAVES WINS IT FOR THE LAKERS ON #NBAXmas! pic.twitter.com/7SFj98Lmuh

— NBA (@NBA) December 26, 2024

En face, Stephen Curry, l’autre étoile de la rencontre n’a pas démérité. Si son body-language n’était pas habituel dans le premier quart-temps, le meneur de jeu des guerriers de la baie d’Oakland s’est mis en route et a contribué à garder ce match serré jusqu’au bout. Deux paniers surhumains dans les 15 dernières secondes ont même permis à son équipe de revenir à hauteur, mais Reaves n’avait pas envie de partir en prolongations

STEPH CURRY ARE YOU KIDDING ME?!?!?

HOW TF DO YOU GUARD THIS??? 😭😭

pic.twitter.com/5i7OvIiBZN

— LakeShowYo (@LakeShowYo) December 26, 2024

Andrew Wiggins et Jonathan Kuminga ont souvent montré l’exemple dans l’agression du cercle adverse. Sans Anthony Davis, la peinture des Lakers était plus ouverte que d’habitude et ils ont sur en profiter. Sauf qu’en face, pendant le plus clair du match, l’adresse a parlé et qu’au basket-ball, trois points valent bien souvent mieux que deux.

Les Warriors sont dans une mauvaise phase avec cinq défaites en six matchs et ce revers permet à leurs adversaires du soir de créer un léger écart au classement entre ces deux franchises californiennes.