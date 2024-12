Il se passe toujours quelque chose lors du Christmas Day, et on ne vous parle pas de ce merveilleux slip Babybel offert par la famille. On parle plutôt ici de ce filou d’Austin Reaves, qui s’est tellement immiscé au sein du duel Steph Curry vs LeBron James qu’il a fini par inscrire le tir de la victoire. Coquin !

Ce match ne pouvait pas se finir comme un match “normal”. Déjà car à Noël rien n’est normal, à commencer par ce fameux slip Babybel, mais aussi et surtout car ce match était quand même le théâtre d’un affrontement entre deux des dix meilleurs joueurs de l’histoire, entre LES deux joueurs générationnels du 21ème siècle.

Steph Curry vs LeBron James, chacun a apporté sa pierre à ce superbe match et le money time allait d’ailleurs en ce sens (shoot à 3-points + contre décisif de LeBron, énorme back-to-back threes de Steph), mais au final et alors que les Warriors avaient fait le plus dur en recollant à 113 partout, c’est donc ce coquin de Austin Reaves qui a décidé d’arrêter les frais, n’en déplaise à Mokobe et Rim’K (113, faut suivre).

AUSTIN REAVES WINS IT FOR THE LAKERS ON #NBAXmas! pic.twitter.com/7SFj98Lmuh

— NBA (@NBA) December 26, 2024



On notera la belle défense d’Andrew Wiggins sur le finish, qui peut – malgré un bon match au global – se féliciter de la nullité de Dennis Schroder au classement du Warrior le plus cheum du jour, mais on préférera féliciter ce bégé d’Austin Reaves, qui a su step up du fait de la sortie d’Anthony Davis pour enfiler le costume de lieutenant de LeBron.

26 points, 10 rebonds et 10 passes en 37 minutes, et donc le tir de la gagne, en plein duel d’Avengers. Oui, Austin Reaves se souviendra de son Noël 2024, et nous aussi.