Battus sur le gong par un game winner de Jaden Ivey, les Kings se réveillent avec la gueule de bois ce matin. En conférence de presse, Mike Brown a critiqué le money time de ses joueurs et leur gestion de la fin de match, notamment sur la dernière possession avec l’erreur de De’Aaron Fox.

C’est un Mike Brown frustré et abattu qui s’est présenté devant la presse ce jeudi soir. Sacramento reste sur 5 défaites de rang et ça sent fort la crise en Californie, entre les résultats sportifs décevants et les rumeurs de départ avec De’Aaron Fox.

Cette nuit, les Kings avaient pourtant une occasion en or pour relever la tête. Ils comptaient encore 15 points d’avance en début de money time avant de s’écrouler face aux coups de butoir de Cade Cunningham et compagnie. Toujours en tête de 3 points à quelques secondes de la fin, Sacramento pensait s’en sortir mais un tir primé avec la faute de Jaden Ivey allait plonger un peu plus les Rois dans le doute.

Pour Mike Brown, c’est la soupe à la grimace et l’entraineur des Kings n’a pas hésité à mettre ses joueurs devant leurs responsabilités en conférence de presse. Manque de dureté, importance des détails, trop de plaintes aux arbitres, tout y passe.

C’est surtout cette dernière action qui reste en travers de la gorge du coach. Celui-ci avait interdit à ses joueurs de laisser le moindre tir à 3-points partir et De’Aaron Fox s’est fait avoir comme un débutant… Des propos rapportés par NBC Sports.

“Jaden n’aurait même pas dû avoir l’occasion de tirer à 3 points parce que nous avons dit à nos gars : « Si quelqu’un a la balle et qu’il est dos au panier, faites une faute », et ils ont dribblé pendant huit secondes et nous n’avons pas fait de faute. C’est la première chose à faire. La deuxième chose, c’est que si vous avez trois points d’avance, vous devez marquer votre joueur à la ligne des trois points. C’est ce que nous leur avons dit. Ils savent que la seule chose qui peut nous blesser est un 3 points. Je dois retourner regarder l’action pour voir exactement où était Fox, mais il n’y avait aucune raison pour qu’il se jette”.

Une pierre dans le jardin du meneur. Plus globalement, c’est le money time des Kings qui a déplu à Mike Brown.

“Je n’ai pas aimé non plus le rythme que nous avons eu dans les six dernières minutes. Je n’arrêtais pas de dire à nos gars : ‘accélérez, accélérez”, comme nous l’avons fait pendant la majeure partie du match, et nous nous sommes complètement arrêtés à environ six minutes de la fin. D’une manière ou d’une autre, nous devons faire attention aux petits détails.”

Mike Brown regrette aussi l’attitude de ses joueurs, qui ont utilisé plus d’énergie à parler aux arbitres qu’a se battre sur le terrain.

“Quand le match est devenu serré, nous avons relâché notre pression et nous avons demandé aux arbitres de nous aider à gagner le match au lieu d’essayer de l’obtenir…”

Apparu abattu, le coach de Sacramento espère que cette défaite servira de leçon à ses joueurs, même si les perspectives ne sont pas réjouissantes avec une douzième place à l’Ouest et un écart qui ne fait que grandir avec ceux de devant…

“Peut-être qu’une défaite comme celle-ci peut nous aider. Je ne sais pas, mais nous devons nous réveiller !”

À noter que De’Aaron Fox n’a lui pas commenté la dernière action. Ambiance, ambiance..

