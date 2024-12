Nikola Vucevic sur les tablettes des Suns pour remplacer Jusuf Nurkic ?

Désireux de jouer les premiers rôles à l’Ouest, les Suns cherchent le moyen de renforcer leur effectif dans les prochaines semaines. Cela pourrait passer par un échange dans la raquette, où Jusuf Nurkic n’est plus en odeur de sainteté. Pour le remplacer, les cactus viseraient Nikola Vucevic.

Un All-Star de plus dans l’Arizona ? C’est une possibilité. Selon Marc Stein, la franchise de Phoenix regarde de près le dossier Nikola Vucevic. Les Bulls ne cachent pas que leur intérieur est disponible à la vente et les Suns se verraient bien profiter de ses qualités dans la raquette. Si Vooch’ est sur les tablettes de Phoenix, c’est aussi parce que Jusuf Nurkic serait en instance de départ.

Il y a deux jours, Duane Rankin du Arizona Republic avait expliqué que le Bosnien était mis sur le marché et que James Jones passait des coups de fil pour voir ce qu’il pouvait obtenir en échange de son titulaire au poste 5. Jusuf Nurkic tourne cette saison à 9 points et un peu moins de 10 rebonds par match en 25 minutes.

Deux pistes sortiraient du lot au moment d’écrire ces lignes. Nikola Vucevic est un nom logique puisque le Monténégrin réalise encore une saison solide à Chicago avec quasiment 21 points et 10 rebonds de moyenne et un très propre 45% à 3-points. Un profil capable d’écarter les lignes et de donner toujours plus de place à Kevin Durant et Devin Booker pour attaquer le cercle. Vooch’ est encore sous contrat jusqu’en 2026 mais selon les dernières rumeurs, Chicago ne serait pas trop gourmand pour laisser filer son pivot. Pas sûr cependant que le profil de Jusuf Nurkic et ses deux années de contrat soient une priorité dans l’Illinois. Il faudra peut-être monter un deal en triangle pour que tout le monde s’y retrouve.

L’autre option serait Jonas Valanciunas. Signé cet été par les Wizards, le Lituanien est déjà annoncé sur le départ de D.C. Les Lakers notamment seraient très intéressés par ses services pour filer un coup de main à Anthony Davis sous les panneaux. On part sur un profil différent de Vucevic, un très bon rebondeur et finisseur près du cercle mais moins porté sur le tir extérieur même s’il est capable à l’occasion.

Reste à savoir si Phoenix réussira à mettre la main sur un de ces deux joueurs, alors que d’autres franchises risquent de venir aux nouvelles à l’approche de la trade deadline du 6 février.

Source texte : Marc Stein / Duane Rankin, Arizona Republic