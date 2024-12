Kings : le manager général Monte McNair n’est pas menacé

Après le renvoi du coach de Sacramento Mike Brown hier soir, on pouvait se demander si d’autres membres des Kings allaient payer le mauvais début de saison de l’équipe californienne. Mais les derniers bruits de couloir indiquent que Monte McNair – le manager de l’équipe – n’est pour l’instant pas menacé.

À travers un long papier de The Athletic, de nouveaux éléments entourant le licenciement de Mike Brown ont été révélés.

On apprend notamment que la décision de virer Brown a été prise par le manager général Monte McNair, et non par le propriétaire de la franchise Vivek Ranadivé comme un certain Michael Malone a pu le sous-entendre au moment de tacler les Kings.

D’après The Athletic, Ranadivé a choisi de suivre la décision du GM des Kings, qui est – à l’heure de ces lignes – soutenu par son supérieur. Le poste de McNair n’est donc pas menacé malgré les grosses turbulences qui touchent actuellement la franchise de Sacramento.

Kings GM Monte McNair is safe from being fired, including full backing from owner Vivek Ranadivé, per @TheAthletic (https://t.co/ROQ5DPXRrw).

Sacramento has one postseason appearance since McNair was hired in 2020. pic.twitter.com/rdQLeROpm2

— Evan Sidery (@esidery) December 28, 2024

Si McNair est safe, ce n’est pas pour autant qu’il n’est pas sous pression. Certains pointent du doigt les erreurs réalisées dans le recrutement, ou le manque de recrutement, du front office des Kings depuis la très belle qualification en Playoffs en 2023.

Désormais, il sera très intéressant de voir quelles décisions McNair va prendre alors que les Kings sont en chute libre au classement (5 défaites de suite, 12e de l’Ouest), que De’Aaron Fox s’interroge sur son avenir, et que Doug Christie est désormais le coach intérimaire de Sacramento. Selon The Athletic, Christie devrait entraîner les Kings jusqu’à la fin de la saison minimum, mais à part ça il y a peu de certitudes.

After their first two winning seasons in nearly two decades, the Kings dismissed coach Mike Brown by way of a phone call.

Sources say the decision was GM Monte McNair’s and that there was no malice intended with the timing or execution.

More from @sam_amick & @anthonyVslater ⤵️

— The Athletic (@TheAthletic) December 28, 2024

Monte McNair a pris les commandes des Kings en 2020. Trois ans plus tard, après avoir notamment transféré Tyrese Haliburton pour Domantas Sabonis tout en engageant le coach Mike Brown, il avait obtenu le titre de Dirigeant de l’Année. Un titre récompensant le grand retour de Sacramento en Playoffs après 17 années de disette.

Prolongé par les Kings en 2023, Monte McNair devra prouver à nouveau qu’il est capable de redresser la franchise californienne.

