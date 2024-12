Doug Christie nommé coach (intérimaire) des Kings !

Suite au licenciement de Mike Brown ce vendredi soir, on se demandait qui allait succéder à l’ancien coach des Sacramento Kings. La réponse vient tout juste de tomber : Doug Christie !

La nouvelle a été annoncée par Shams Charania d’ESPN. Doug Christie vient d’être nommé coach intérimaire des Kings, environ une heure après le renvoi de Mike Brown.

Comme son statut l’indique, Christie n’est pas assuré de rester dans ce costume d’entraîneur, lui qui pourrait simplement faire la transition en attendant un nouveau coach dans la capitale californienne. Néanmoins, de par son statut à Sacramento, il a peut-être un coup à jouer pour rester sur le banc plus longtemps que prévu.

Doug Christie is expected to be the Sacramento Kings’ interim head coach, sources tell ESPN. Christie has been an assistant with the Kings since 2021-22 and played in Sacramento for five of his 15 NBA seasons. pic.twitter.com/FukvFNTHRN

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 27, 2024

Doug Christie, c’est évidemment l’un des membres des Kings de la grande époque. Il fera partie pour toujours de l’équipe ultra kiffante de 2002 qui aurait pu – et probablement dû – remporter le titre NBA cette année-là. Après cinq saisons à Sacramento en tant que joueur, Christie est revenu aux Kings en 2021 dans le rôle de coach assistant. Il est dans le staff de l’équipe californienne depuis trois saisons et demie.

Désormais, Doug va avoir l’opportunité de montrer ce qu’il peut faire en tant qu’entraîneur principal. Tout ça alors que les Kings sont en crise…

Source texte : ESPN