Victor Wembanyama et les Spurs poursuivaient leur visite de New York avec un arrêt au Barclays Center de Brooklyn pour y défier les Nets. Contrairement au match de Noël face aux Knicks, les Texans sont parvenus à ramener la victoire 96-87.

On vous le dit tout de suite : ce Nets – Spurs n’était clairement pas le match de l’année. Brooklyn était amputé de Ben Simmons, Cam Johnson et Cam Thomas. Wemby et ses copains ont certainement dû prendre ce match à la légère et ils ont été surpris en première période.

Une entame de match laborieuse de San Antonio où les hommes de Mitch Johnson n’avaient inscrit que huit points avant que Keldon Johnson marque au buzzer pour permettre aux Éperons de passer la barre des 10 points.

Keldon Johnson au buzzer (on ne va clairement pas s'enflammer vu l'horrible entame des Spurs)

Le deuxième acte n’est guère mieux à l’image d’un Victor Wembanyama pas en jambes.

Le score à la mi-temps ? 41 partout. Si vous suivez un minimum la NBA moderne, vous savez très bien qu’un score si bas ne symbolise que très rarement un match d’excellente qualité.

Au retour des vestiaires, la rencontre s’emballe un peu grâce à Wemby. L’Alien plante trois tirs consécutifs depuis l’Empire State Building et on se dit que le match devient un peu intéressant. Dans le sillage du Français, les Spurs parviennent à prendre une petite dizaine de points d’avance.

La difficulté du shoot c'est n'importe quoi

Sauf que notre joie fut de courte durée.

Alors que Victor Wembanyama commençait (enfin) à avoir la main chaude, le Français subit un coup dans le pif dans le part de Jalen Wilson et rentre au vestiaire.

Sans son meilleur joueur, on pense que San Antonio va laisser les Nets revenir, mais Brooklyn ne parvient pas à refaire son retard. Quand Wemby reprend sa place sur le terrain, ce constat ne change pas.

Sans force, les Spurs s’imposent 96-87 et Victor Wembanyama finit la rencontre avec 19 points, 7 rebonds et 6 contres. Si on est loin de l’orgie offensive de mercredi dernier, le principal est assuré avec une victoire.

Avec un bilan de 16 victoires pour 15 défaites, San Antonio poursuit sa course au Play-In dans la très relevée Wild Wild West.