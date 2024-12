Anthony Edwards pose la clim à Houston avec un game winner !

Alors que les Rockets avaient une victoire plutôt tranquille face à Minnesota, ils ont vendu la peau du loup avant de l’avoir tué et ce fut une grossière erreur. Anthony Edwards est sorti de sa tanière pour poser une clim aux Fusées.

Quel match entre Rockets et Wolves ! Une rencontre qui a eu 100 visages et on s’est régalé !

Pour commencer, une première mi-temps où les deux équipes s’échangent coup pour coup pendant 24 minutes et déjà Anthony Edwards se fait remarquer avec un premier tir au buzzer pour boucler le premier quart-temps et offrir un petit point d’avance à Minnesota.

Retenez bien ce scénario puisqu’il va se répéter en fin de rencontre.

Au retour des vestiaires, changement d’ambiance complet. Le collectif de Houston prend le dessus et décide de renvoyer les Loups à la niche. Ce tabassage en règle dure jusqu’au milieu du 4ème quart-temps où les Fusées comptent 16 points d’avance.

Tous les membres du 5 majeur comptent plus de 10 points avec en tête de file Alperen Sengun qui sort – encore – un gros double-double (38 points, 12 rebonds). On pense alors que la rencontre est terminée.

Sauf que le drame se produit.

Les Wolves refont peu à peu leur retard et de fil en aiguille, la panique commence à gagner Houston.

Si Naz Reid se prend six fautes et doit céder sa place, la meute des Loups reste organisée et ne tremble pas. Pour ponctuer un comeback, est-ce qu’il y a un meilleur client qu’Anthony Edwards ? On ne pense pas et Minnesota non plus.

Ant pose un drive et obtient la faute. Ça fait trois points. Possession suivante, Anthony Edwards – encore lui – sort un stepback à 3-points. Ficelle.

La clim signée Anthony Edwards !pic.twitter.com/hGD8UJjgAl https://t.co/REym2XJI04

— Tibo 🕸🦋 (@MNThibault_) December 28, 2024

La clim est installée dans le Toyota Center et les Rockets ne se relèvent pas.

Alors qu’ils avaient la rencontre en main, les Fusées ont explosé en plein vol et s’inclinent 112 à 113.