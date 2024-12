Jaylen Brown ne devait pas être fan des sorties à la ferme durant son enfance. C’est ce qu’on pourrait penser vu la manière dont il a déboîté les fermiers venus de l’Indiana avec 44 points et une victoire autoritaire 142-105.

On le sait, Jaylen Brown est un expert quand il s’agit de bien commencer les matchs. Cette nuit, face aux Pacers, il a décidé d’étendre son pouvoir à une rencontre complète histoire de rouler sur les Fermiers bien comme il faut.

Dans un premier temps, JB a sorti une première mi-temps XXL à 23 points dont cet incroyable poster sur la tête de ce pauvre Myles Turner qui n’avait rien demandé.

Les Celtics avaient déjà 22 points d’avance au moment de rejoindre les vestaires. On pourrait penser que le MVP des Finales serait tenté de lever le pied, mais que nenni.

Dès la reprise, il continue son atelier de démolition d’Indiana et les Pacers n’ont aucune solution pour l’arrêter.

Les Fermiers ne sont pas réputés pour bien défendre alors autant vous dire qu’ils n’ont pas les armes pour arrêter un joueur du calibre de Jaylen Brown quand il prend feu.

Au rythme des bombes déposées par JB, l’écart s’agrandit pour passer la barre des 30 points.

Sale soirée pour Indiana qui repart avec une branlée dans la tronche et une masterclass signée Jaylen Brown.

La moitié des Jay Brothers finit la rencontre avec 44 points à 16/24 au tir, 5 rebonds et 4 interceptions.

Si vous avez raté cette incroyable démonstration offensive, pas de souci, séance de rattrapage avec les meilleurs highlights de Jaylen Brown lors de cette victoire de Boston sur Indiana 142-105.

