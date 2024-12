Les Cavaliers ont mangé les Nuggets tout cru : victoire autoritaire 149 à 135

Les Cavaliers partaient à l’abordage des montagnes du Colorado et ils n’ont pas fait dans la dentelle avec une démonstration offensive : 149 points inscrits, c’est tout simplement le record de franchise pour un match à l’extérieur.

Au premier abord, un duel entre la meilleure équipe de la Ligue et le meilleur joueur de la planète avait tout pour être excitant. Dans les faits, ça a tourné à la démonstration. Jamais, Cleveland n’a donné l’occasion à Denver d’être dans la rencontre.

Si les hommes de Kenny Atkinson ont encaissé 135 points, ils en ont surtout mis 149. Deux stats à ressortir autour de ce nombre ahurissant. Dans un premier temps, les Cavaliers ont inscrit 80 points en première période. C’est la 11ème fois qu’ils réalisent cette performance depuis le début de saison, personne n’a fait mieux. Une première performance dominée par Donovan Mitchell qui a mis 25 points sur la seule première période.

Second point, ils ont battu le record de franchise du nombre de points inscrit lors d’un match à l’extérieur.

Donovan Mitchell was ON FIRE in the 1H!

🔥 25 PTS

🔥 5 3PM

Cavaliers put up 80 PTS in the first half 🤯 pic.twitter.com/g6JjMRAQRT

— NBA (@NBA) December 28, 2024

Une soirée bien remplie donc.

Symbole de cette incroyable performance, le collectif des Cavaliers. Le quatuor Evan Mobley, Jarrett Allen, Donovan Mitchell, Darius Garland a inscrit la bagatelle de 106 points. Les quatre fantastiques venus de l’Ohio ont tout mis en œuvre pour couler les Nuggets et ce fut une opération réussie malgré le nouveau triple-double de Nikola Jokic (27 points, 14 rebonds, 13 passes).

Ce nouveau succès marque le point d’orgue sur un incroyable début de saison des Cavaliers. Avec un bilan qui pointe désormais à 27 victoires pour 4 défaites, Donovan Mitchell et ses amis réalisent le meilleur démarrage de l’histoire de la franchise.

With tonight’s 149-135 win in Denver, the @cavs now have their BEST START through 31 games in franchise history with an @NBA-best 27-4 record.

In the victory, the Cavs set season highs in PTS (149), AST (40) and 3FG (23).#LetEmKnow

— Cavs Notes (@CavsNotes) December 28, 2024

Une nouvelle performance XXL de la part des hommes de Kenny Atkinson qui ne fait que souligner les ambitions de Cleveland à savoir soulever le trophée Larry O’Brien en juin prochain.