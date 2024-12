Les Kings virent leur coach Mike Brown !

Tremblement de terre à Sacramento ! Après la cinquième défaite d’affilée contre les Pistons hier, les Kings ont décidé de se séparer de leur coach Mike Brown. Il était l’entraîneur de l’équipe californienne depuis 2022.

Mike Brown n’a finalement pas survécu à la terrible défaite contre Detroit hier.

D’après l’insider Shams Charania d’ESPN, les Kings ont donc décidé de virer leur entraîneur ce vendredi après un début de saison bien loin des attentes. Les Kings restent sur cinq défaites de suite à la maison et possèdent un bilan de 13 victoires pour 18 défaites, synonyme de 12e place à l’Ouest. Avec l’arrivée de DeMar DeRozan à l’intersaison, Sacramento vise théoriquement un retour en Playoffs cette année.

Kings fire Mike Brown in the midst of a five-game losing streak, 12 of last 17, and have lost an NBA-high 13 clutch time games this season. Brown won Coach of the Year in 2022-23 when he led the Kings to the postseason, snapping a U.S. sports-record 17-year playoff drought. https://t.co/xAgdCYU16F

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 27, 2024

Après le revers contre Detroit hier, où Sacramento menait de trois points dans les dernières secondes avant d’encaisser un terrible 3+1, Mike Brown s’était montré particulièrement remonté envers son équipe (et notamment De’Aaron Fox). Il a indiqué publiquement – en conférence de presse – que ses joueurs n’avaient pas écouté ses consignes. On se demandait donc logiquement si Brown avait perdu le vestiaire. Visiblement, la fracture était réelle avec certains joueurs.

C’est un sacré revirement de situation quand on se souvient que Mike Brown a été élu Coach de l’Année lors de sa première saison à Sacramento, celle où les Kings avaient retrouvé les Playoffs après 17 années de disette. L’été dernier, on se souvient aussi que Brown a signé une prolongation de contrat avec la franchise californienne jusqu’en 2027.

Mike Brown’s firing is notable as it relates to De’Aaron Fox being with the Kings long-term.

Recently, it became clear Sacramento’s head coach and star player weren’t meshing well together.

This is seemingly a decision to appease Fox amidst pressure from his agent, Rich Paul. pic.twitter.com/eJ18AqIAfi

— Evan Sidery (@esidery) December 27, 2024

Malgré les mauvais résultats actuels de Sacramento, on n’imaginait pas les Kings prendre une décision aussi drastique, aussi rapidement. Mais sans doute que les rumeurs récentes autour de De’Aaron Fox ont poussé Sacramento à réagir dans l’urgence. Reste à voir si cela permettra aux Kings de se relancer.

Aucun nom n’a pour l’instant été donné concernant le successeur de Mike Brown sur le banc. Mais une chose est sûre : ce ne sera pas Jordi Fernandez…

