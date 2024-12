Pièce essentielle du Oklahoma City Thunder et touchant un nouveau contrat de 87 millions de dollars cet été, Isaiah Hartenstein a décidé d’investir dans le club allemand du Ratiopharm Ulm, où évolue notamment le prospect français Noa Essengue.

La nouvelle a été annoncée par le club lui-même sur X ce vendredi. Le groupe d’investisseurs mené par Isaiah Hartenstein (composé aussi de son père Florian et de l’ancien joueur d’Ulm Adam Hess) a acquis 10% des parts si l’on en croit EuroHoops.

𝗜𝘀𝗮𝗶𝗮𝗵 𝗛𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝘀𝘁𝗲𝗶𝗻 𝘄𝗶𝗿𝗱 𝗲𝗶𝗻 𝙐𝙪𝙪𝙡𝙢𝙚𝙧!🧡

Der Superstar der Oklahoma City Thunder wird allerdings nicht als Spieler das orangene Ulmer Trikot tragen. Isaiah Hartenstein steigt als Investor beim Ulmer Basketballprogramm ein.

👉https://t.co/gX4bJ8ICfB pic.twitter.com/MMR06kIBmG

— ratiopharm ulm (@ratiopharmulm) December 27, 2024

Pour rappel, le pivot du Thunder possède la nationalité allemande en plus de la nationalité américaine. Hartenstein a notamment joué en Allemagne (chez les Artland Dragons) au cours de ses jeunes années et au tout début de sa carrière professionnelle, deux ans avant de se faire drafter en NBA (2017).

Si l’on se base sur son communiqué, Isaiah Hartenstein a visiblement été séduit par la capacité du Ratiopharm Ulm à développer des jeunes joueurs.

Les Frenchies Killian Hayes et Pacôme Dadiet sont par exemple passés par le club allemand avant de faire le grand saut en NBA, et deux nouveaux prospects d’Ulm sont projetés au premier tour de la Draft NBA 2025 : Ben Saraf et la pépite française Noa Essengue.

Sources texte : Ratiopharm Ulm, EuroHoops