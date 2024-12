Huit rencontres sont au programme cette nuit, avec le retour sur les parquets de beaucoup de franchises ayant pris part aux NBA Christmas Games. L’occasion de voir qui a profité de son 26 pour manger les restes de dinde de la famille !

Le programme NBA de ce soir :

1h : Magic – Knicks

1h30 : Nets – Spurs

1h30 : Celtics – Pacers

2h00 : Pelicans – Grizzlies

2h00 : Rockets – Timberwolves

3h00 : Suns – Mavericks

3h00 : Nuggets – Cavaliers

4h00 : Clippers – Warriors

Un Français roi de New York ?

Lors de Noël, Victor Wembanyama a éclaboussé la planète NBA de son talent en faisant du Madison Square Garden sa maison. Même si la victoire lui a échappé, il a sorti une des meilleures performances de sa carrière au meilleur des moments. La preuve, s’il en fallait encore une, de son immense destin.

Ce soir, l’alien reste dans la ville qui ne dort jamais, mais traverse le pont de Brooklyn. Il affronte les Nets qui ont une des raquettes les plus faibles de toute la Ligue. L’occasion pour lui d’affoler encore les compteurs, et de rentabiliser au maximum son premier Noël new-yorkais !

Revanche de Finales de Conférence

L’année dernière, les Boston Celtics et les Indiana Pacers se retrouvaient en Finales de Conférence. Une affiche nouvelle, excitante et qui – selon Joe Mazzulla – avait été la plus compliquée pour ses joueurs dans leur parcours vers le titre. Alors nul doute que les champions se méfieront grandement de leurs adversaires du soir.

Pourtant, les hommes de Rick Carlisle sont décevants cette saison, à commencer par leur leader Tyrese Haliburton. Ils ont, pour le moment, un bilan négatif et sont relégués derrière des équipes comme le Heat ou les Hawks malgré leur récent regain de forme. Une victoire de référence ferait du bien à cette franchise, mais elle sera dure à aller chercher.

Changement de patrons à l’Ouest

Les Houston Rockets réalisent une saison admirable. Ils sont actuellement deuxièmes de la Conférence Ouest et prouvent qu’ils feront partie des équipes à suivre dans les prochaines saisons. Une place qu’occupaient les Minnesota Timberwolves l’année dernière.

Sauf que depuis le transfert de Karl-Anthony Towns durant l’intersaison, tout est plus compliqué pour les coéquipiers d’Anthony Edwards. Les Loups ont perdu de leur superbe et ont plus ou moins échangé leur statut avec celui de leurs adversaires du soir par rapport à la saison passée. Cette nuit, ce sera l’occasion pour eux de prouver que leur place appartient encore au gratin de l’Ouest, pour espérer remonter la pente lors de la deuxième partie de saison.

Les Français en lice ce soir :

Pacôme Dadiet contre Orlando.

Victor Wembanyama contre Brooklyn.

Rudy Gobert contre Houston.

Nicolas Batum contre Golden State.

